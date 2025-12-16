Una cabalgata solidaria recorre Elche para llevar ilusión y ayuda a quienes más lo necesitan

El centro histórico de Elche se convirtió el pasado 12 de diciembre en el escenario de una cabalgata diferente. Una cabalgata en la que la ilusión infantil, la tradición de los Reyes Magos y la solidaridad caminaron juntas por las calles de la ciudad con un objetivo claro: llevar regalos y esperanza a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, organizada por la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, reunió a cientos de personas en un recorrido festivo que culminó con la entrega de más de 400 juguetes a entidades sociales que trabajan de forma continuada con colectivos vulnerables.

La Cabalgata de Reyes solidaria del CEU UCH partió a las seis de la tarde desde la sede de Capitolio y recorrió el centro urbano hasta la sede de Carmelitas, dos espacios emblemáticos de la presencia universitaria en la ciudad. Acompañados por más de 250 personas —entre niños, familias y miembros de la comunidad universitaria—, Sus Majestades los Reyes Magos avanzaron por las calles repartiendo caramelos y recogiendo sonrisas en un ambiente marcado por la cercanía y la participación ciudadana.

Lejos de ser un acto meramente simbólico, la cabalgata tuvo desde su concepción un marcado carácter solidario. Los juguetes recogidos durante la tarde se destinaron a la Fundación Conciénciate, a la ONG Elche Acoge y a la Hermandad de Nazarenos de la Flagelación y Gloria de Elche, entidades que canalizan esta ayuda hacia niños y niñas sin recursos y familias en situación de vulnerabilidad. Un gesto que conecta la magia de la Navidad con la realidad social de la ciudad.

La tradición como vehículo de compromiso social

El recorrido de la cabalgata no fue casual. Conectar la sede de Capitolio con la de Carmelitas permitió subrayar la integración de la universidad en el casco urbano y su voluntad de participar activamente en la vida cotidiana de Elche. Durante el trayecto, el ambiente festivo se vio reforzado por el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Nazarenos de la Flagelación y Gloria de Elche, que aportó el sonido tradicional de la Navidad y reforzó el carácter popular del acto.

Al llegar a la sede de Carmelitas, los Reyes Magos se instalaron en el Jardín Vertical, donde recibieron las cartas de los niños y recogieron los juguetes solidarios entregados por las familias. Este espacio se convirtió en el corazón de la iniciativa: un punto de encuentro en el que la ilusión infantil se transformó en un gesto concreto de ayuda a otros niños.

La entrega de los juguetes se enmarca también en el XIII Concierto Solidario que la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad celebró el 14 de diciembre en el Gran Teatro de Elche. De este modo, la cabalgata se vincula a una acción solidaria más amplia, extendiendo su impacto más allá de una sola jornada y reforzando la red de colaboración entre universidad, entidades sociales y tejido cultural de la ciudad.

Más de 400 juguetes con destino social

El eje solidario de la cabalgata se concreta en la entrega de más de 400 juguetes a distintas entidades sociales. Entre ellas se encuentran la Fundación Conciénciate, dedicada al acompañamiento de personas con diversidad funcional y a la promoción de proyectos de inclusión; la ONG Elche Acoge, que trabaja con personas migrantes y refugiadas en procesos de acogida, integración y convivencia; y la Hermandad de Nazarenos de la Flagelación y Gloria de Elche, que canaliza la ayuda hacia colectivos infantiles sin recursos a través de su acción social.

La elección de estas entidades responde a una voluntad clara de apoyar iniciativas que desarrollan su labor durante todo el año, más allá del periodo navideño. La cabalgata actúa así como un altavoz que visibiliza su trabajo y como un mecanismo para reforzar la solidaridad ciudadana en un momento especialmente significativo.

Desde la organización se subraya que uno de los objetivos de la iniciativa es implicar a las familias en una experiencia solidaria compartida, vinculando la tradición de los Reyes Magos con valores como la empatía y el compromiso con quienes atraviesan situaciones más difíciles. La chocolatada ofrecida al final del recorrido en la sede de Carmelitas sirvió como cierre festivo y espacio de convivencia entre participantes, familias y miembros de la comunidad universitaria.

Universidad y ciudad: una relación que se construye en la calle

Para el vicerrector del CEU UCH en Elche, Álvaro Antón, la cabalgata es una expresión concreta de la relación que la universidad mantiene con la ciudad. “Forma parte del compromiso de la universidad con Elche más allá del ámbito formativo”, explica, y recuerda que la presencia del CEU en el centro urbano no se limita a sus edificios, sino que se traduce en participación activa en proyectos sociales, culturales y educativos.

Antón subraya que iniciativas como esta refuerzan la percepción de la universidad como un agente integrado en la vida urbana. “Estar en el corazón de Elche significa estar cerca de la gente, compartir sus tradiciones y contribuir al crecimiento de la ciudad desde una vocación de servicio”, señala. En este sentido, la cabalgata simboliza una universidad que sale a la calle, que se hace visible y que participa en la construcción de comunidad.

La iniciativa se alinea, además, con una concepción de la universidad como espacio abierto, conectado con su entorno y sensible a las necesidades sociales. Una visión que se traduce en acciones concretas y en la colaboración con otros agentes de la ciudad.

Una campaña navideña junto al comercio del centro

De forma paralela a la cabalgata, la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche puso en marcha, junto a la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche (ACCE) y el Ayuntamiento, una campaña destinada a dinamizar el comercio de proximidad durante la Navidad. La iniciativa consistió en la instalación de buzones de los Reyes Magos en distintos establecimientos del centro histórico, invitando a las familias a recorrer las calles y a depositar sus cartas en los comercios participantes.

En total, más de 70 comercios se sumaron a la campaña, entre ellos Tescoma, Re-Textil, Visio Elx, Paolo Olmos, Akua Estilistas, Well Nutricion, Bella Ciao, Jose Juan Peluqueros, MultiÓpticas, Mandarina Kids, Roberto Verino, Etiqueta Rosa, Perfumería Sagasta, Uniagua Gallego, Escuela de Danza Pilar Sánchez, SuQuiereme y Conchetta, entre otros. La distribución de los buzones permitió crear un recorrido navideño que conectó tradición, actividad comercial y vida urbana.

El secretario de la ACCE, Javier Marco, destaca el valor de esta iniciativa para el centro de la ciudad. “Las tradiciones son el alma de una ciudad. En Elche, la ilusión de los Reyes Magos no es solo un recuerdo de infancia, es un motor que impulsa la vida social y económica de nuestro centro histórico”, afirma. Según explica, cada actividad vinculada a los Reyes Magos “genera cercanía, atrae familias y llena de vida nuestras calles, fortaleciendo al comercio local”.

Marco pone en valor también la colaboración con la universidad, a la que define como “un aliado fundamental” por su presencia en el centro urbano y su capacidad para generar participación. La cooperación entre comerciantes, universidad e instituciones públicas, añade, abre la puerta a proyectos compartidos que refuercen el tejido social y económico de Elche.