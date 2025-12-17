La UA sube su presupuesto para 2026 tras recibir más ingresos de las tasas universitarias y del Consell

La Universidad de Alicante (UA) tendrá 7,2 millones de euros más de presupuesto en 2026 hasta alcanzar los 288,6 millones. Recuperará así los fondos con los que contó en el 2024 y que tuvo que recortar este año después tras la dana de Valencia. En esta ocasión, el aumento de las cuentas será posible por el incremento de ingresos por tasas de matrícula (que alcanza un millón de euros más), y por la subida de la cuantía de las transferencias corrientes, concretamente del Plan Plurianual de Financiación del Consell, que han crecido 6,1 millones, lo que representa un crecimiento porcentual del 2,9.

El aumento del presupuesto permitirá atender a la subida de gastos de personal y poner en marcha un plan de inversiones para el mantenimiento de las infraestructuras del campus, así como para el suministro de equipamientos.

Alrededor de 200 millones de euros irán a parar a sufragar las retribuciones de la plantilla universitaria, cifra que aumenta un 4,6 % en 2026, mientras que el capítulo de inversiones será de 9,6 millones de euros, que será financiado con remanentes de tesorería, es decir, con el dinero que queda en la caja de la institución académica de años anteriores que no ha sido utilizado, según informó la UA este miércoles tras la aprobación de las cuentas en el Consejo de Gobierno.

Entre las principales actuaciones, destacan el suministro de equipamiento de Pabellón 13, Ciencias III y aulas de simulación de Ciencias de la Salud, con una inversión de 2,3 millones; la actualización y puesta a punto de vitrinas de extracción de gases de laboratorio, con 1,4 millones; así como la reforma del edificio Politécnica I (fases 1 y 2), con 808.000 euros, entre otras actuaciones de reparación y mejora de las infraestructuras de la UA.

La reforma de la Politécnica y aulas de simulación de Ciencias de la Salud, entre las inversiones

El campus de la UA tendrá inversiones el próximo año para infraestructuras y equipamientos / Jose Navarro

Medio millón de ahorro en luz

A los gastos corrientes se destinan casi 36,4 millones de euros, 1,4 millones de euros menos que en el ejercicio anterior. A este respecto, el vicerrector de Planificación Económica y Estratégica, Ángel Sánchez, explicó que la reducción de un 3,7 % en este apartado "obedece a la entrada en pleno funcionamiento de la instalación de placas fotovoltaicas, lo que reduce el gasto de suministro eléctrico en 500.000 euros". En el resto de servicios externos apuntó a que "la disminución viene dada por la implementación de planes de racionalización de gastos", sin dar más detalles.

Asimismo, los presupuestos participativos se consolidarán en las cuentas de 2026. El vicerrector recordó que el proyecto se puso en marcha como experiencia piloto en 2022 para el ejercicio 2023 y que ha ido concitando mayor participación cada año, con un aumento de propuestas presentadas del 72 % en los tres últimos años. Ángel Sánchez subrayó que el número de iniciativas ha crecido en todos los colectivos, especialmente entre el alumnado, con un aumento del 172 % para el mismo periodo de tiempo.

Habrá un plan de racionalización de gastos para equilibrar las cuentas

Además, el vicerrector de Planificación Económica y Estratégica resaltó "el desarrollo progresivo de los presupuestos con perspectiva de género". Durante la reunión del consejo, se expuso, además, el informe con los resultados de los programas implementados en el Centro de Empleo, en 2024, y en el Servicio de Deportes, en 2025, yavanzó en que en 2026 se hará extensivo al Servicio de Investigación.

Sobre los presupuestos de los centros, departamentos y vicerrectorados, la institución académica informó de "se mantienen intactos y que no hay ninguna alteración con respecto al ejercicio anterior”.

Con el informe favorable del Consejo de Gobierno, el proyecto de presupuestos pasará su examen definitivo este jueves en la reunión plenaria del Consejo Social, a quien corresponde su aprobación.

El Consejo de Gobierno de la UA, durante la aprobación de los presupuestos de 2026 / INFORMACIÓN