La Universidad de Alicante desaloja tres edificios por riesgo de hundimiento de la cubierta

La Universidad de Alicante (UA) se ha visto obligada a desalojar de nuevo tres edificios donde se impartía clases y se desarrollaban labores de investigación por riesgo de hundimiento.Se trata de los inmuebles de Biotecnología, Ciencias V y Ciencias IV, donde se han detectado daños en las cubiertas de teja. La decisión ha obligado a restringir el uso de determinadas zonas, redistribuir la actividad académica y administrativa y poner en marcha un plan urgente de reparación. De la antigüedad y el deterioro de las infraestructuras del campus, algunas de ellas con un siglo en pie, ya ha venido advirtiendo la rectora Amparo Navarro en los últimos años, apelando a la necesidad de financiación específica para la conservación del patrimonio.

Ante este nuevo episodio, el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra, ha informado de que se ha constatado un “deterioro progresivo en algunos elementos de las cubiertas”, lo que ha llevado a adoptar una intervención preventiva para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. Como consecuencia, “se han desocupado y señalizado las zonas afectadas, restringiendo temporalmente el acceso a los espacios situados bajo las cubiertas inclinadas, principalmente áreas de uso docente, investigador y administrativo”.

Las medidas incluyen la retirada ordenada de equipos y materiales, bajo la supervisión de los servicios técnicos y de prevención de la UA, así como el vallado y control de accesos. Estas zonas permanecerán cerradas hasta que concluyan las obras previstas.

Uno de los inmuebles con riesgo de hundimiento de la UA que ha sido desalojado / INFORMACIÓN

Obras por vía de emergencia

Para acelerar los trabajos, la Universidad ha activado la tramitación de emergencia con el fin de ejecutar las obras necesarias de reparación y sustitución de los elementos más deteriorados de las cubiertas, además de otras actuaciones complementarias de protección y acondicionamiento interior. Este procedimiento, según ha explicado el vicerrector, “permite agilizar los plazos de contratación y ejecución, asegurando que las intervenciones se desarrollen con rapidez y bajo criterios técnicos estrictos, conforme a la normativa vigente”.

El presupuesto inicial estimado para la intervención supera los dos millones de euros, que se financiarán, si es necesario, mediante una modificación presupuestaria interna y otras fuentes destinadas a inversiones urgentes en mantenimiento de infraestructuras. Desde el Vicerrectorado de Infraestructuras se ha garantizado que “todas las actuaciones se ajustarán a los criterios de transparencia, control y eficiencia exigidos por la normativa universitaria y administrativa vigente”.

El estado de las cubiertas de uno de los inmuebles de la UA evacuado / INFORMACIÓN

Reorganización de la actividad académica

Frente a ello, la UA ha activado sus protocolos de reorganización de espacios y reprogramación de actividades, con el traslado la docencia, la investigación y el trabajo administrativo a zonas del campus que cumplen con todas las garantías de seguridad. Además, se han habilitado canales específicos de comunicación para mantener informados a centros, departamentos y servicios sobre la evolución de las obras y los plazos estimados de ejecución.

El vicerrector ha destacado que la UA dispone de sistemas de control que permiten detectar este tipo de incidencias con antelación. “La UA cuenta con mecanismos de control y supervisión que permiten detectar este tipo de situaciones y actuar de forma anticipada”, ha afirmado, recalcando que las medidas adoptadas responden a “una estrategia de prevención responsable, orientada a proteger a las personas y a garantizar la seguridad de las instalaciones”.

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha reconocido las molestias ocasionadas por el cierre de espacios, aunque ha sido tajante al respecto: “preferimos ser previsiones y evitar cualquier tipo de riesgo”.