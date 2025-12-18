La UA destinará 4 millones a becas para los estudiantes en 2026

Los presupuestos de la Universidad de Alicante (UA) para 2026 destinarán casi cuatro millones de euros a ayudas para los estudiantes. Así lo ha dado a conocer la institución académica tras la aprobación de las cuentas por parte del Consejo Social de forma unánime este jueves.

El nuevo secretario de la entidad, Francisco Martín Irles, resaltó el plan estratégico de subvenciones, principalmente las destinadas a las líneas de formación e internacionalización que van a contar, respectivamente con 1.290.000 y 3.620.000 euros. En este sentido, ha señalado que estos fondos "representan una apuesta decidida del gobierno de la UA de apoyo a su alumnado", ya que, por una parte, "garantizan" que "ningún estudiante universitario tenga que abandonar sus estudios por causas de problemas económicos sobrevenidos" y, por otra, “les ofrece la posibilidad de vivir la experiencia internacional".

La hoja de ruta del próximo año para la institución académica fue aprobada este miércoles por el Consejo de Gobierno. El documento prevé un incremento global de un 2,6% respecto al de 2025, con 7,2 millones de diferencia, producido por el aumento de asignación de la Generalitat Valenciana y el incremento de ingresos por tasa de matrículas, con lo que alcanzará un total de 288,6 millones de euros.

El presidente del Consejo, Adolfo Utor, que intervino de forma telemática, felicitó a la Universidad por la incorporación de 9,6 millones procedentes del remanente de tesorería con los que se van llevar a cabo 17 actuaciones de reparación, renovación y dotación en diversos edificios. Unos recursos que considera "necesarios", para hacer frente al mantenimiento y mejora de las instalaciones "para lo que es difícil obtener otro tipo de recursos".

El Consejo Social de la UA, reunido este jueves para aprobar los presupuestos de 2026 / INFORMACIÓN

Informe del presidente

En su intervención, Utor también aludió a la renovación de los miembros del Consejo Social que, en muchos casos, ya han culminado su mandato. En el caso del presidente, explicó que el relevo se ha pospuesto por los cambios producidos en el gobierno valenciano, ya que son las Cortes quienes han de aprobar al sucesor. De hecho, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ya publicó en octubre la propuesta del Consell, todavía presidido por Carlos Mazón, de que el empresario y presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), César Quintanilla, se pusiera al frente del órgano de la UA.

El CEO de Baleária, dedicó, asimismo, unas palabras de alabanza hacia la labor llevada a cabo por la secretaria general del Consejo Social, Aranzazu Calzada, quién dimitió del cargo recientemente, por motivos de salud. Acto seguidodefendió la idoneidad del nuevo secretario, quien desde hace años preside la Comisión de Asuntos Académicos. Utor destacó su dedicación, su preparación y su gran conocimiento del órgano colegial.

Por otra parte, el presidente del Consejo felicitó a la UA por el reciente reconocimiento en el Informe de Transparencia de la Fundación Haz, que otorga a la institución académica el máximo grado de cumplimiento de los indicadores evaluados, con un 100% de cumplimiento, "teniendo en cuenta que el grado medio de cumplimiento de las 48 universidades evaluadas, se sitúa en el 58%", remarcó.