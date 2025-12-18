La UA busca voluntarios para atender a menores de la Zona Norte de Alicante

La Universidad de Alicante (UA) busca voluntarios para sus proyectos sociales en la Zona Norte, donde trabajan con 140 menores, y tienen lista de espera debido al interés que han suscitado unas iniciativas que están teniendo un gran calado entre su población.

Y es que la institución académica ha reforzado durante el último trimestre de este año su compromiso mediante una red de voluntariado que trasciende la formación académica. Bajo el paraguas del programa “Voluntariado UA en la zona norte de la ciudad de Alicante”, la institución ha llevado a barrios vulnerables intervención socioeducativa, baloncesto y acompañamiento comunitario.

Uno de los ejes principales es el “Voluntariado Socioeducativo”, dirigido a adolescentes de tercero y cuarto de Secundaria del IES Las Lomas. Coordinado por la profesora María Jiménez, del Departamento de Sociología I, el proyecto comenzó el curso pasado y ha experimentado un notable impulso este año gracias a la firma de un convenio con CCOO de L’Alacantí-Les Marines. Este acuerdo ha permitido incorporar a nuevos voluntarios y voluntarias procedentes del ámbito sindical, ampliando así el alcance y la diversidad del equipo. Las actividades se desarrollan cada lunes y martes en el Centro Social Comunitario del bario Juan XXIII.

Un día de baloncesto con niños en el barrio Colonia Requena de Alicante / PILAR CORTES

Mucho más que una cancha

De forma paralela, la UA desarrolla el “Voluntariado Sociodeportivo UA-Lucentum zona norte” en el barrio de Colonia Requena, una propuesta orientada a niñas y niños que utiliza el baloncesto como herramienta de inclusión social y educación en valores. Este programa surge de un convenio de colaboración con la Fundación Lucentum y está coordinado por los profesores Alicia Martínez Moreno (Departamento de Sociología I) y José Antonio Rodríguez (Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas). Las sesiones tienen lugar los martes por la tarde en las pistas de baloncesto del propio barrio y cuentan actualmente con la implicación de más de 20 personas voluntarias.

Como muestra de la consolidación y crecimiento del proyecto social de la UA, recientemente se ha puesto en marcha una tercera línea de voluntariado en colaboración directa con la ONG VOLK2 (Volcados). Esta acción está coordinada por María Isabel Ibáñez y José Vicedo, por parte de la entidad social, junto a César Arroyo, técnico de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria, desde la Universidad de Alicante. El trabajo se centra en el acompañamiento educativo de niños y niñas de Educación Primaria del barrio de Colonia Requena y se desarrolla los martes y jueves por la tarde en la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados.

Pese a que el alcance que tienen estos proyectos para la vida de los niños y adolescentes de la Zona Norte, la UA se subraya que la cifra de 140 menores a los que atiende sigue siendo reducida en relación con las necesidades reales que existen en estos barrios, donde numerosos niños y niñas que han solicitado participar han quedado fuera por falta de personas voluntarias.

Ante ello, la Universidad ha hecho un llamamiento a la comunidad universitaria y a la ciudadanía interesada en sumarse a cualquiera de estos proyectos de voluntariado. Las personas interesadas pueden contactar con la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria a través del correo electrónico voluntariat_ua@ua.es.