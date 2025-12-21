Alicante impulsa robots comerciales ya programados para el tejido empresarial

Robots listos para realizar labores de conteo en naves industriales o en plantaciones y ejercer de vigilantes. Investigadores de la Universidad de Alicante(UA) están inmersos en un proyecto para acercar al tejido empresarial la robótica tras haber sido fichados por Synergy Tech, distribuidor oficial de la empresa china Unitree, una de las líderes mundiales en la fabricación de humanoides y cuadrúpedos.

«Cada vez es más habitual ver noticias sobre robots realizando tareas sorprendentes. Los vemos correr por el campo, subir y bajar escaleras, e incluso practicar artes marciales. Estas demostraciones, aunque espectaculares, muestran sobre todo las capacidades físicas de los robots», explica Francisco Gómez, uno de los doctores en Informática que lidera el estudio, junto con Félix Escalona, del grupo de investigación Rovit, que son las siglas de Robotics Vision.

Sin embargo, según los investigadores, la integración real de estas máquinas inteligentes en la sociedad todavía sigue siendo limitada y una de las principales razones es que programarlos exige conocimientos técnicos muy especializados.

La maquinaria de 4 patas puede subir y bajar escalera y tomar decisiones en tiempo real

Frente a ello, el proyecto de la UA, bautizado con el nombre de Argo, persigue romper esa barrera, democratizar el uso de los robots, ya que sus autores están desarrollando un software compatible con la tecnología de la marca Unitree, que permitirá a cualquier persona programarlos de forma sencilla, sin necesidad de ser experto en robótica. Así, podrán configurarse fácilmente para realizar tareas como vigilancia, control de calidad o transporte, entre otras, bien a través del mando o bien a través de una aplicación móvil. Así, con el talento de los investigadores se facilita la robótica a las empresas y contribuye a optimizar recursos y procesos.

El robot cuadrúpedo Unitree Go2 con el que trabajan en la UA para configurarlos para las empresas. / HECTOR FUENTES

«El problema que tienen estos robots es que vienen con un mando o una aplicación móvil, pero cuando se quiere hacer programación se necesita a alguien muy técnico, porque la programación es complicada», añade Félix Escalona.

Para superar esta barrera, el grupo ha desarrollado una herramienta que simplifica el proceso: «Desarrollamos un software con el que se puedan crear programas con funcionalidades típicas como mover el robot de un sitio a otro, hacer un mapa del entorno o localizar objetos, todo mediante un programa de bloques», agrega.

El sistema se basa en un entorno visual similar a un diagrama de bloques, donde el usuario solo tiene que arrastrar y conectar elementos. «Al final es arrastrar unos bloques, enlazarlos unos con otros y construir un programa para que el robot haga cosas más complejas de lo que viene preparado de serie», explica el informático.

Forma de perro

De este modo, el trabajo del equipo consiste en realizar una especie de configuración previa. «Cogemos las herramientas que da Unitree para conectarse con el robot, buscamos algoritmos que resuelvan problemas como el mapeado o la localización, y lo integramos todo para darlo empaquetado», explican. El resultado es que «la gente lo puede utilizar simplemente con unos bloques, sin necesitar tanto conocimiento técnico».

El proyecto se dirige principalmente a empresas, aunque también está pensado para usuarios no expertos. «Una parte va dirigida a empresas, que ya nos están pidiendo robots para tareas de localización y movimiento por el entorno, pero cualquier persona que compre el robot también podría, con muy pocas nociones, hacer funcionalidades más complejas que simplemente usarlo con el mando o la aplicación del móvil», agrega la ingeniera en robótica Carmen Losantos.

Los investigadores del grupo ARGO que programan robots comerciales para el tejido empresarial / INFORMACIÓN

El trabajo de programación que están realizando los investigadores se centra, principalmente, en robots cuadrúpedos, conocidos popularmente como «perros robot». La elección no es casual. «Ahora mismo no hay otro tipo de robot tan común. Lo primero es el precio», explican. Mientras que los humanoides superan los 50.000 euros, la versión programable del perro cuesta unos 12.000 euros, y la básica, sin programación, ronda los 3.000 euros, cantidades que las empresas están dispuestas a asumir.

Además, estos productos destacan por su estabilidad. Entre los atributos que presenta este modelo es que activa un paso todoterreno que permite conquistar cualquier terreno con facilidad, sube y baja escaleras y tiene un control remoto de más de 30 metros, tiene un sistema de navegación autónoma impulsado por inteligencia artificial, que le permite tomar decisiones en tiempo real.

Durante el año de trabajo que este equipo lleva a sus espaldas,los investigadores aseguran haber logrado importantes avances con el robot cuadrúpedo Unitree Go2 y ahora se plantean pedir más tiempo para continuar con la investigación. En este trabajo también participan Javier Andúgar y Darío López-Dávalos, de la empresa Synergy Tech, cuya sede se encuentra en La Nucía.

Un humanoide y un perro robot en el Hogar Provincial de Alicante /