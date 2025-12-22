Alicante ayuda a Europa a aplicar la primera legislación del mundo sobre IA

La Universidad de Alicante(UA) trabajará con la Comisión Europea para aplicar el AI Act, el reglamento europeo sobre inteligencia artificial (IA), la primera norma jurídica en implementarse en todo el mundo que entró en vigor en agosto de 2024, cuyo objetivo es garantizar que los sistemas utilizados en Europa sean seguros, transparentes, éticos y respetuosos con los derechos fundamentales.

En concreto, la institución académica, a través de la Oficina de Gestión de Proyectos Institucionales (OGPI), se ha sumado a dos servicios (AI Act Service Desk y Single Information Platform) que la Comisión Europea ha puesto en marcha para facilitar a empresas, administraciones y ciudadanos la comprensión y el cumplimiento de la normativa europea, que está aplicándose gradualmente hasta su implantación total en 2027.

Para este proyecto, la Universidad de Alicante contará con la colaboración de distintos investigadores del grupo GIP Law – Global Innovation Law and Policy, con marcada orientación internacional, que entre otras cuestiones, investiga sobre el metaverso y que está dirigido por el profesor de la UA Aurelio López-Tarruella. Así, la institución académica aportará su experiencia en gestión de proyectos europeos y coordinación institucional, puesto que ya colabora en iniciativas europeas vinculadas al AI Act Helpdesk.

El grupo de investigadores que colaborará con la UA está dirigido por Aurelio López-Tarruella

Inés Tremiño y Giovanni Sorrentino, ambos de la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la UA / INFORMACIÓN

El reglamento europeo, que va a contar con la aportación de los especialistas de la Universidad, establece reglas proporcionadas al riesgo para proveedores y usuarios, con el fin de garantizar seguridad, derechos fundamentales y una adopción confiable de la IA en Europa.

Aunque el calendario de aplicación es progresivo hasta agosto de 2027, ya hay ciertas obligaciones en vigor para modelos de IA de uso general y gobernanza. De hecho, la semana pasada se celebró en Bruselas la primera reunión del Consorcio, a la que asistieron representantes de todas las instituciones participantes. De la UA participaron Inés Tremiño y Giovanni Sorrentino, ambos de la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la UA.

Los servicios

El Service Desk es el punto único de contacto gestionado por la AI Office de la Comisión Europea que permite a las empresas enviar consultas sobre la regulación de la inteligencia artificial con el que estas recibirán orientación sobre un terreno repleto de incógnitas. Para plantear una pregunta, se accede con EU Login, se completa un formulario en línea y se recibe respuesta por correo electrónico. El servicio acepta consultas en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE (AI Act Service Desk).

La combinación de Service Desk y plataforma única reduce costes de cumplimiento, especialmente para pymes y administraciones, y promueve una interpretación coherente del reglamento en toda la UE, aportando seguridad jurídica y acelerando una adopción responsable de la IA.

urelio López-Tarruella, director de la Cátedra para el desarrollo responsable del metaverso (UA-Meta Platforms) de la UA / Pilar Cortés

Cátedra metaverso

El grupo de la UA que ayudará a la Comisión Europea a afrontar uno de los mayores retos de la inteligencia artificial, es el GIPLaw (UA), y está compuesto por profesores de la Universidad de Alicante y una red de investigadores y expertos externos con quienes colaboramos en nuestros proyectos. Participan en redes de alto calibre como EIPIN Scholars (una red europea de académicos sobre propiedad intelectual), la Red Europea de Investigación del Metaverso o la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual.

Desde 2017, han dirigido o participado en proyectos de investigación tanto a nivel nacional como europeo. Actualmente gestionan la Cátedra para el desarrollo responsable del metaverso, el proyecto Justicia digital para asuntos transfronterizos o el Proyecto de red.es para la implementación de la Carta de derechos digitales. Actualmente, GIPLaw (UA) está dirigido por los catedráticos de Derecho internacional privado Manuel Desantes y Aurelio López-Tarruella.