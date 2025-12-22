La UA medirá la contaminación en tiempo real y emitirá alertas en Torrevieja

Medir en tiempo real la calidad del aire, emitir alertas tempranas sobre niveles críticos de contaminación y ofrecer acceso abierto a los datos recopilados. Es nuevo sistema que están desarrollando investigadores de la Universidad de Alicante (UA) mediante tecnologías web y técnicas de inteligencia artificial (IA). Torrevieja va a ser el primer municipio donde se va a estrenar esta plataforma para mejorar la capacidad de respuesta frente a los problemas que origina la polución.

Este mecanismo ofrecerá información clara y accesible y facilitará a las Administraciones tomar decisiones para prevenir riesgos a personas con problemas respiratorios, deportistas, centros educativos y ciudadanía en general, ante incrementos de la contaminación atmosférica. Ante episodios de calima, que este año se han intensificado en la provincia, regiones como la de Murcia han pedido a sus ciudadanos controlar la ventilación de los hogares para reducir la entrada de polvo , limitar las salidas y priorizar desplazamientos breves y de poco esfuerzo o consultar con un profesional sanitario en caso de dificultad respiratoria, sibilancias, palpitaciones o malestar cardiaco.

El proyecto Satrai, dirigido por el investigador Juan Morales García, del grupo de investigación WaKe de la UA, cuenta con una amplia colaboración entre instituciones académicas y tecnológicas, entre ellas, la Universidad de Murcia, la Universidad de Cádiz, la Universidad Politécnica de Cartagena, la empresa especializada en IA InferIA y el TI·LAB (el Laboratorio de Turismo Inteligente de Torrevieja, gracias al convenio entre la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento). Además, la iniciativa cuenta con financiación de las ayudas para grupos de investigación emergentes de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

El equipo de investigación de la UA que ha desarrollado un sistema pionero para medir la calidad del aire. / INFORMACIÓN

La investigación ayudará a lanzar avisos ante episodios perjudiciales para la salud como las calimas

En detalle, la plataforma integrará herramientas de visualización dinámica, modelos predictivos avanzados y un portal de datos abiertos, garantizando la transparencia, accesibilidad y reutilización de la información, un enfoque alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) orientados a la protección de la salud, la mejora de la sostenibilidad urbana y la acción frente al cambio climático, según ha informado la institución académica, que ha calificado de "pionero" este sistema.

La ciudad de Torrevieja ha sido seleccionada como entorno piloto “gracias a la infraestructura de sensorización desarrollada por el TI·LAB y a su singular dinámica urbana, caracterizada por una elevada movilidad estacional”, según explican los investigadores. El despliegue del prototipo permitirá evaluar el funcionamiento del sistema en un contexto real, comprobar su precisión predictiva y valorar su utilidad como herramienta de apoyo a la gestión municipal.

Calima en Alicante / Jose Navarro

Terremotos

Aunque el proyecto se centra inicialmente en la calidad del aire, también será capaz de incorporar en el futuro otros sistemas de predicción ambiental. El equipo investigador estudia ya la integración de alertas relacionadas con terremotos y otros riesgos naturales relevantes para el litoral de Torrevieja, lo que implicará reforzar la capacidad del sistema para adaptarse a nuevas necesidades de protección y gestión del territorio.

"La aplicación de los resultados del proyecto a Torrevieja, permite trabajar en un escenario real donde nos enfrentamos a problemas como la integración de fuentes de datos diversas, permitiéndonos validar técnicas para la recolección en tiempo real, el almacenamiento y la eliminación de datos duplicados", explica José Melgarejo.