Ruanda se fija en el apoyo de la Universidad de Alicante a los estudiantes con discapacidad

Ruanda se ha inspirado en la accesibilidad e inclusión de la Universidad de Alicante (UA). La institución academica ha tenido un papel clave en un proyecto internacional para mejorar la integración de los estudiantes con discapacidad en la educación superior del país africano, que ha consistido en la puesta en marcha de tres centros para apoyar a este colectivo de universitarios, integrados en campus ruandeses para garantizar el acceso, la permanencia y el éxito académico del estudiantado con discapacidad.

Estas instalaciones han sido dotadas de equipamiento específico y tecnologías de apoyo, y su diseño se ha desarrollado a partir del modelo del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) de la Universidad de Alicante, según ha informado la entidad universitaria este martes.

La UA ha tenido una importante implicación en la coordinación técnica y en el impulso de la formación especializada del personal universitario. Junto con la Universidad de Macedonia, como socios europeos, la UA ha orientado a las universidades de Ruanda para que puedan ofrecer servicios de calidad a estudiantes con discapacidad, ha contribuido a reforzar la profesionalización y la sostenibilidad de los recursos creados.

¿Cómo logra la UA la inclusión y accesibilidad de los alumnos con discapacidad? / INFORMACION

Impacto social

El impacto que han tenido estas iniciativas en los estudiantes de este país situado al este del continente africano quedó evidenciado la pasada semana durante un congreso celebrado en Kigali, a la que asistieron representantes de la UA. Según la institución académica, los testimonios recogidos durante el encuentro pusieron de manifiesto el impacto social del proyecto, sus mejoras significativas en las condiciones de acceso y la participación de los estudiantes con discapacidad. Asimismo, las instituciones del consorcio reafirmaron su compromiso de mantener la colaboración más allá del cierre formal del proyecto.

La delegación de la UA que participó en el congreso sobre el proyecto Answer de Ruanda / INFORMACIÓN

A este encuentro, que ha permitido poner en valor los resultados finales del proyecto ANSWER (Advance Inclusion for Students with Disabilities in Higher Education in Rwanda), que concluirá oficialmente en febrero de 2026, asistieron en representación de la UA Ángela Martínez, coordinadora de Comunicación de la Oficina de Gestión de Proyectos Institucionales de la UA (OGPI); Noelia López, senior Project Manager de la OGPI; Sofía Cerdá, junior Project Manager (OGPI) y Esther Gallego, directora del Servicio de Promoción del Empleo e Inclusión Social de la UA.

La conferencia final reunió a más de 100 participantes, entre representantes ministeriales, responsables universitarios, personal académico y administrativo, organizaciones de personas con discapacidad, estudiantes, sector privado y otros agentes clave. Bajo el lema “Ready to Move Forward”, las jornadas pusieron el acento en la sostenibilidad de los resultados, el fortalecimiento de alianzas institucionales y la necesidad de seguir avanzando de forma coordinada hacia sistemas universitarios más inclusivos.