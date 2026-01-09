El catedrático de la UA Javier García, doctor honoris causa de Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El catedrático de Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante (UA), Javier García Martínez, será investido doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú), sumándo así otro prestigioso reconocimiento a su dilatada carrera.

La distinción reconoce la trayectoria académica y científica de García Martínez, así como su contribución al desarrollo de la química, la catálisis y la generación sostenible de energía, junto con su labor en la transferencia de conocimiento y su vinculación continuada con instituciones científicas de América Latina, tal y como ha informado la institución académica.

Al recibir este reconocimiento el catedrático de la universidad de Alicante ha manifestado que “en un momento de tanta división y enfrentamiento, este reconocimiento supone un compromiso renovado con mi vocación universitaria y con la construcción de puentes a través del intercambio de conocimiento. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como decana de América, es una de las instituciones más importantes en la enseñanza y la investigación en español, por lo que este doctorado honoris causa tiene para mí un significado muy especial para mí".

El catedrático de la UA Javier García, en un foro sobre IA / ALEX DOMINGUEZ

Trayectoria

Javier García Martínez desarrolla su actividad investigadora en la Universidad de Alicante al frente del Laboratorio de Nanotecnología Molecular, un centro dedicado a la síntesis y aplicación de materiales nanoestructurados para la producción sostenible de productos químicos y energía. Sus investigaciones han tenido un impacto relevante en el diseño de materiales avanzados para la industria química y energética, lo que le sitúa como uno de los científicos más relevantes de la provincia.

En el ámbito internacional, ha presidido la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), siendo el primer científico de habla hispana en ocupar este cargo, tras haber desempeñado responsabilidades como vicepresidente de la División de Química Inorgánica y miembro de su Comité Ejecutivo y del Bureau. Durante su mandato se tradujeron los principales textos de la IUPAC al español, llevó a cabo importantes reformas estructurales, lideró varios proyectos internacionales de gran impacto y la integración de la red internacional de químicos jóvenes a la IUPAC.

En el ámbito empresarial, García Martínez es fundador de Rive Technology, empresa de base tecnológica especializada en catalizadores nanoestructurados que reducen las emisiones de CO₂ y mejoran la eficiencia energética en procesos industriales. Esta tecnología fue adquirida en 2019 por W. R. Grace y se comercializa actualmente a escala internacional. Además, es fundador y presidente de Celera, un programa pionero de aceleración de talento que ha impulsado la creación de empresas innovadoras, consolidándose como uno de los programas de desarrollo de talento más exitosos de España.

Su trayectoria ha sido reconocida con premios y distinciones de máximo prestigio nacional e internacional, entre los que figuran el Premio Rey Jaime I, el Premio Kathryn C. Hach de la American Chemical Society al mejor emprendedor en el sector químico de Estados Unidos, el Premio Nacional de Investigación “Juan de la Cierva”, la condición de Honorary Fellow de la Royal Society of Chemistry y la Chinese Chemical Society. Además, es Premio "Importantes" de INFORMACIÓN.