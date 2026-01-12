Alicante y Orihuela suman dos estaciones para la alerta temprana de terremotos

La provincia cuenta con dos nuevas estaciones para la detección temprana de terremotos. Una está en el campus de la Universidad de Alicante (UA), en la facultad de Ciencias II, y la segunda se encuentra a la pedanía de La Matanza, al término municipal de Orihuela.

La institución académica ha puesto en funcionamiento la tecnología para mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante fenómenos naturales en regiones especialmente vulnerables, como el sudeste de la Península Ibérica. En este contexto, la provincia y, en particular, la comarca del Baix Segura presentan una elevada exposición tanto a episodios meteorológicos extremos, cómo lluvias torrenciales, sequías e inundaciones, como una sismicidad moderada con antecedentes históricos relevantes, según ha informado la UA.

Las estaciones en el marco del proyecto de investigación «Diseño y desarrollo de un sistema de pronóstico y alerta temprana de terremotos basado en equipos de bajo coste (SisPATT)» (CIAICO/2022/038), impulsado por el Grupo de Ingeniería y Riesgo Sísmico (GIROS). El proyecto está financiado por la Generalitat Valenciana a través del programa de subvenciones para grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Ambas infraestructuras permiten la recopilación continua de datos meteorológicos y ambientales, que se integran en redes de observación abiertas y de acceso público.

La estación meteorológica colocada en la pedanía La Matanza de Orihuela / INFORMACIÓN

Los datos obtenidos a partir de estas estaciones son recibimientos y almacenadas a los servidores de la Red Sísmica de la Comunidad Valenciana ( SISCOVA ) junto con los datos de sismicidad. Además, los datos de estas estaciones meteorológicas pueden consultarse libremente a través de la plataforma de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), hecho que facilita su utilización tanto en el ámbito científico como en la gestión del territorio, la prevención de riesgos y la divulgación de información meteorológica.

Alerta temprana

La instalación de estos equipos se enmarca en un proyecto de investigación más amplio orientado al desarrollo de sistemas de pronóstico y alerta temprana ante riesgos sísmicos y ambientales.

El proyecto combina el análisis de la actividad sísmica con el estudio de parámetros meteorológicos, atmosféricos, del suelo y geoquímicos, con el objetivo de identificar posibles indicadores asociados a la ocurrencia de terremotos y otros acontecimientos extremos. Así mismo, contempla la microzonación sísmica de varios municipios incluidos en el ámbito del plan Vega Renhace, con el fin de evaluar la influencia de las características locales del subsuelo y de la topografía en los efectos de un terremoto.

Una estación de registro de seísmos en Alicante. / PILAR CORTÉS

La iniciativa apuesta por el desarrollo de sistemas de adquisición de datos de bajo coste, basados en hardware y software abiertos, con capacidad de transmisión y almacenamiento en tiempo real a través de la nube. Este enfoque facilita la optimización de recursos, la escalabilidad de las redes de observación y su posible implementación en otros territorios con menor disponibilidad económica.