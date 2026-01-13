El CEU UCH acerca a sus estudiantes de Derecho la tecnología jurídica con una visita formativa a Madrid

Los estudiantes de primer curso del Grado en Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche han participado recientemente en una actividad académica en Madrid que combina el conocimiento de las principales instituciones jurídicas del país con una aproximación práctica al impacto de la tecnología en el ámbito del Derecho. La iniciativa, titulada Instituciones jurídicas y tecnología: el presente y futuro del Derecho, ha sido organizada por los profesores Sara González y Antonio López, y se viene desarrollando de forma continuada desde el curso 2021-2022 como parte de la formación integral del jurista desde sus primeros años de universidad.

La actividad ha incluido la visita a la sede del Tribunal Supremo, la más alta institución jurisdiccional del país, y a los servicios jurídicos de Microsoft Ibérica, donde el alumnado ha podido conocer de primera mano cómo las nuevas tecnologías están transformando el análisis, la gestión y la aplicación del Derecho en distintos ámbitos profesionales.

El objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer al estudiantado una visión temprana y rigurosa de la realidad jurídica, combinando el conocimiento de las instituciones fundamentales del Estado con una primera aproximación a las competencias digitales que hoy resultan indispensables para el ejercicio de la profesión.

Conocer el Tribunal Supremo desde dentro

La visita al Tribunal Supremo ha permitido a los estudiantes acercarse a la historia, estructura y funciones del alto tribunal, así como comprender su papel central en el sistema judicial español. Gracias a la colaboración del magistrado Vicente Magro Servet, el alumnado recibió una explicación detallada sobre el funcionamiento interno de la institución, su organización jurisdiccional y la relevancia de su jurisprudencia en la interpretación y aplicación del Derecho.

Esta primera toma de contacto con el Tribunal Supremo tiene como finalidad ofrecer a los estudiantes una visión clara y realista de la cúspide del poder judicial desde el inicio de su formación universitaria. Conocer directamente el entorno institucional en el que se adoptan las decisiones jurídicas de mayor trascendencia contribuye a contextualizar los contenidos teóricos que se abordan en el aula y a reforzar la comprensión del sistema jurídico en su conjunto.

La actividad se plantea, además, como una oportunidad para despertar el interés del alumnado por las salidas profesionales vinculadas al ámbito jurisdiccional, fomentando una formación que no se limite al estudio abstracto de las normas, sino que incorpore el conocimiento de las instituciones que las aplican.

Tecnología y Derecho: una formación imprescindible para el jurista del futuro

La segunda parte de la actividad se ha centrado en la visita al departamento jurídico de Microsoft Ibérica, donde los estudiantes han podido conocer cómo la tecnología está redefiniendo el ejercicio del Derecho y generando nuevos escenarios jurídicos. Profesionales de la compañía explicaron el presente y el futuro de las tecnologías aplicadas al ámbito legal, abordando cuestiones como la digitalización de procesos, el análisis de datos, la gestión de la información jurídica y los desafíos normativos asociados al desarrollo tecnológico.

Según explican los profesores responsables de la iniciativa, la formación del jurista contemporáneo pasa necesariamente por el desarrollo de competencias digitales aplicadas al Derecho. “Queremos que nuestros estudiantes, concretamente los que inician en este curso sus estudios de Derecho en el centro de Elche, se formen tanto en tecnologías aplicadas al Derecho como en la respuesta jurídica a situaciones novedosas creadas por el desarrollo tecnológico. El jurista del futuro deberá ser conocedor del Derecho digital desde una sólida base de ciencia jurídica tradicional y del funcionamiento de las más relevantes instituciones de nuestro país”, señalan.

En este sentido, la visita a Microsoft permite al alumnado comprender cómo la tecnología no solo plantea nuevos retos legales, sino que también ofrece herramientas para mejorar la práctica jurídica, optimizar procesos y responder de forma más eficaz a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada.