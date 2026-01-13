El CEU UCH ofrece a sus estudiantes de Derecho un seminario especializado sobre digitalización registral

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha desarrollado en su campus de Elche un seminario especializado en Derecho Hipotecario y Registral Inmobiliario dirigido a estudiantes de tercer curso del Grado en Derecho, con el objetivo de ofrecer una formación completa que integre los fundamentos teóricos de la materia con su aplicación práctica en el ámbito profesional. La actividad ha sido coordinada por la profesora Lola Cano y se ha desarrollado en colaboración con el Colegio de Registradores, a través de la Cátedra Bienvenido Oliver que la universidad mantiene activa en el área jurídica.

El seminario ha sido impartido por Griselda Díaz Romero, registradora de la Propiedad del Registro número 1 de Elche y profesora en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y la Procura. A lo largo de tres sesiones celebradas en la universidad, el alumnado ha podido profundizar en los principios esenciales del Derecho Registral Inmobiliario y analizar el impacto de la Ley 11/2023 en la adaptación del Registro de la Propiedad a la tramitación electrónica y la firma digital.

La iniciativa se enmarca en la apuesta del CEU UCH por una enseñanza jurídica que trasciende el aula y conecta al estudiante con los escenarios reales del ejercicio profesional, especialmente en ámbitos de alta especialización como el Derecho Inmobiliario, una disciplina en constante evolución y de creciente relevancia en el contexto económico actual.

Del papel a la firma digital: el Registro de la Propiedad ante la transformación tecnológica

Uno de los ejes centrales del seminario ha sido el análisis del proceso de digitalización del Registro de la Propiedad y de las principales consecuencias que esta transformación ha tenido en su funcionamiento. Durante las sesiones teóricas, la registradora explicó al alumnado cómo la incorporación de la tramitación electrónica y de la firma digital ha modificado los procedimientos tradicionales, agilizando los tiempos, reforzando la seguridad jurídica y permitiendo una gestión más eficiente de la información registral.

El estudio de la normativa vigente ha permitido a los estudiantes comprender cómo el Registro de la Propiedad se ha adaptado a un entorno digital, en el que las inscripciones ya no se realizan en soporte papel, sino que se gestionan a través de plataformas tecnológicas, garantizando la conservación, integridad y trazabilidad de los datos. Este cambio ha supuesto una modernización del sistema, alineada con las exigencias actuales de inmediatez y seguridad en las transacciones inmobiliarias.

El seminario ha sido impartido por Griselda Díaz Romero, registradora de la Propiedad del Registro número 1 de Elche / .

No obstante, el seminario también ha abordado la dimensión histórica del Registro de la Propiedad. La registradora puso de relieve la importancia de los libros registrales, que permiten reconstruir la historia jurídica de un inmueble y entender la evolución de las transmisiones de fincas y derechos reales a lo largo del tiempo.

Este enfoque ha permitido al alumnado apreciar tanto las ventajas de la digitalización como el valor jurídico de los sistemas tradicionales, ofreciendo una visión completa de la evolución del Derecho Registral.

Formación práctica y contacto directo con el ejercicio profesional

El seminario se ha completado con una vertiente práctica que ha permitido a los estudiantes conocer el funcionamiento real de un Registro de la Propiedad. El alumnado ha visitado el Registro de la Propiedad nº1 de Elche, donde ha podido analizar procedimientos registrales y documentación inmobiliaria real, reforzando la conexión entre la formación académica y el ejercicio profesional.

El objetivo del seminario, según la profesora Lola Cano, es que los estudiantes adquieran una formación sólida y especializada en Derecho Registral, combinando teoría y práctica con un enfoque riguroso y actualizado, acorde con las exigencias reales del sector.

La actividad se ha desarrollado en el marco de la Cátedra Bienvenido Oliver, fruto del convenio entre la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Colegio de Registradores, con la finalidad de reforzar la formación especializada del alumnado de Derecho.

El Derecho Inmobiliario constituye hoy una de las áreas de mayor proyección dentro del Derecho Civil, al regular aspectos clave como compraventas, arrendamientos, bienes inmuebles y derechos reales, lo que hace imprescindible una enseñanza impartida por profesionales con experiencia y orientada a la realidad del sector.