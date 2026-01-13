La UA crea unas gafas de realidad aumentada con graduación para uso cotidiano

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) trabajan en el diseño de unas gafas de realidad aumentada con graduación que permita proyectar imágenes holográficas en 3D directamente en los ojos para usarlas de manera cotidiana. La institución académica alicantina participa en este ambicioso proyecto, junto a diez socios de cuatro países europeos, liderado por EssilorLuxottica, una prestigiosa multinacional del sector de la óptica, que implica la creación de unas lentes similares a las que ya hay en el mercado, que parecen corrientes, pero que no lo son, porque permiten hablar con un asistente inteligente de IA, conectar con amigos y capturar los momentos importantes, todo ello sin tener que sacar el teléfono, como son las que ha sacado al mercado Meta.

El objetivo del consorcio europeo es desarrollar una plataforma de gafas de realidad aumentada que puedan utilizarse por todo tipo de personas, tanto en el ámbito profesional, como en el ocio. Por ello, los investigadores alicantinos son clave para crear componente muy importante de estas gafas: una pieza óptica que permite unir la imagen virtual que genera una pequeña pantalla con la imagen real que vemos a través de la lente. De este modo, ambas imágenes se superponen de forma natural.

"Este es uno de los componentes cruciales para la plataforma de realidad aumentada en gafas. El elemento combinador que se está desarrollando consiste en un espejo holográfico registrado sobre fotopolímero, temas en los cuales el grupo de investigación tiene una amplia y reconocida trayectoria", explica Andrés Márquez Ruiz, catedrático de Física Aplicada e investigador del Grupo de Holografía y Procesado Óptico (GHPO), que pertenece al Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías de la Universidad de Alicante.

Distintos momentos de la reunión de la UA con los investigadores de las gafas de realidad aumentada, durante la intervención de Andrés Márquez. / INFORMACIÓN

Desapercibidas

En el mismo sentido, el investigador apunta que el elemento combinador “debe proporcionar elevada eficiencia para producir la imagen virtual y, al mismo tiempo, ser totalmente transparente para la imagen exterior que vemos a través de la gafa. El objetivo es, además, que la imagen virtual pueda verse en color. "Todo esto hace esta investigación puntera y llena de desafíos muy atractivos", subraya.

Junto a Márquez, también participan en el proyecto, conocido como Popular, los investigadores María Inmaculada Pascual Villalobos, Augusto Beléndez Vázquez, Cristian Neipp López, Sergi Gallego Rico, Manuel F. Ortuño Sánchez, Jorge Francés Monllor, Manuel Gutiérrez Ramírez, Tomás Lloret López, José Carlos García Vázquez y Juan Carlos Bravo Francés, todos investigadores del GHPO.

La iniciativa desarrollará todos los componentes críticos, como “una micropantalla de muy bajo consumo basada en emisores led orgánicos con su óptica y electrónica, un innovador espejo combinador holográfico y software de control” y realizará la integración en prototipos de gafas, concreta Márquez, a lo que matiza que “la demostración se logrará realizando pruebas de usuario final con los prototipos en escenarios de uso realistas como deportes al aire libre, atención médica y en el sector de la logística”.

El consorcio, reunido esta semana en la UA, combina expertos multidisciplinares de dos universidades, las de Alicante y de Haute Alsace (UHA), en Francia; los centros tecnológicos Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) y el Fraunhofer Institute of Photonics Microsystems (IPMS), de Alemania; las pymes francesas MICROOLED y Tech2heal, y tres socios usuarios finales en tres ámbitos diferentes, como la Federación Francesa de Remo, la Medical University of Lodz (MUL), en Polonia, y Orbelgrupo-España, liderado por EssilorLuxottica, multinacional francesa líder del sector de la óptica.