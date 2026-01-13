Lo último para el control sostenible de plagas agrícolas con sello de Alicante

El control de plagas es un clamor entre los agricultores y si es sostenible todavía más debido a la proliferación del uso intensivo de insecticidas químicos en los cultivos. Una tendencia que ha generado importantes problemas ambientales, como la contaminación del suelo y del agua, la aparición de resistencias en las plagas y el impacto negativo sobre organismos beneficiosos. Frente a este escenario, investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado una tecnología innovadora que implica el uso de carbón activado, que promete ser más eficaz, duradero y respetuoso con el medio ambiente que los métodos tradicionales. La tecnología se basa en el uso de compuestos orgánicos volátiles con efecto repelente, es decir, sustancias naturales capaces de ahuyentar a los insectos sin necesidad de matarlos.

La clave del avance está en la forma en que estos compuestos se liberan. Los investigadores los han incorporado a un soporte de carbón activado especialmente diseñado para retenerlos y liberarlos de manera lenta y controlada durante varias semanas. De este modo, se supera uno de los principales problemas de los repelentes volátiles: su rápida desaparición cuando se usan al aire libre.

Según explica el profesor Federico López Moya, uno de los responsables del proyecto, esta liberación gradual permite mantener concentraciones eficaces del repelente durante más tiempo, lo que hace viable su uso real en el campo. “Nuestra tecnología permite que los repelentes sigan siendo efectivos durante semanas, algo fundamental para que puedan utilizarse de forma práctica en agricultura”, señala.

El cotonet detectado en la provincia de Alicante. / INFORMACION

En forma de gránulos o pellets

El dispositivo tiene un diseño sencillo y sostenible. Consiste en pequeños gránulos o pellets de carbón activado que contienen el repelente y que se presentan dentro de una envoltura porosa, biodegradable y sellada. Esto facilita su colocación directa en los cultivos, evita pérdidas innecesarias del producto y elimina el uso de dispensadores de plástico, una fuente creciente de contaminación en entornos agrícolas.

El grupo de investigadores de la UA que han creado un dispositivo biodegradable para el control sostenible de plagas agrícolas / INFORMACIÓN

Según la institución académica, el dispositivo ha mostrado una eficacia notable frente al picudo negro de la platanera (Cosmopolites sordidus), una de las plagas más destructivas para los cultivos de plátano y banana a nivel mundial, así como frente a otros curculiónidos de interés agrícola. “Los resultados obtenidos frente al picudo negro son especialmente relevantes, porque se trata de una plaga muy difícil de controlar y con un enorme impacto económico”, subraya López Moya.

Con vistas a su llegada al mercado, la Universidad de Alicante busca ahora empresas interesadas en la explotación comercial de la tecnología mediante acuerdos de licencia, proyectos de I+D conjuntos o procesos de escalado y validación en grandes explotaciones agrícolas. “Nuestro objetivo final es que esta investigación no se quede en el laboratorio, sino que se convierta en una herramienta útil para el sector agrícola, capaz de reducir el uso de insecticidas químicos y avanzar hacia modelos de producción más sostenibles”, concluye Federico López Moya.