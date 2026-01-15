Universidad
La Academia de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ficha al catedrático de la UA Pérez Turpín
El investigador es el primero de la provincia de Alicante en formar parte de la prestigiosa entidad
El científico de la Universidad de Alicante (UA), José Antonio Pérez Turpín, es el primer académico de la provincia en pertenecer a la Academia de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
El catedrático del área de Educación Física y Deportiva es un referente en el análisis del rendimiento deportivo. Desde 2013, fue el primer científico español en acreditarse con el máximo nivel mundial (nivel 7) en análisis del rendimiento deportivo, otorgado por la Sociedad Internacional de Análisis del Rendimiento Deportivo (ISPAS). Asimismo, fue el primer académico de la Comunidad Valenciana en pertenecer a la Comisión de la Academia Olímpica del Comité Olímpico Español, con designación efectiva desde el 21 de enero de 2014. Su trabajo a derivado desde el alto rendimiento hacía el ejercicio físico oncológico. Siempre manteniendo en valor la tecnología, la salud y el ejercicio físico.
El investigador actualmente dirige proyectos de investigación con otros científicos españoles y extranjeros centrados en la utilización de los datos digitales y las métricas para mejorar la vida de los pacientes, y en facilitar el avance social en salud pública y mejora del envejecimiento activo. Igualmente, colabora con 26 revistas científicas del ámbito, y es subdirector del grupo de investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la propia Universidad de Alicante.
Su investigación
Sus líneas principales de investigación abarcan desde el análisis del rendimiento deportivo, métodos de enseñanza y entrenamiento, con 165 artículos científicos indexados, además de dirigir proyectos financiados por entidades como el Consejo Superior de Deportes o la Unión Europea.
Pérez Turpín cuenta con una amplia experiencia docente en todos los niveles universitarios, centrada en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y ha participado en contratos de I+D con administraciones públicas y privadas. Además, fue fundador de la Asociación Española de Análisis del Rendimiento Deportivo y coordina en la actualidad 5 redes internacionales sobre digitalización del rendimiento deportivo.
Esta elección reconoce su prolífica trayectoria en la promoción de la investigación y transferencia en el ámbito deportivo a nivel nacional e internacional.
