La UA destinará 17 millones para renovar infraestructuras y estabilizar a 760 profesores asociados este año

La necesaria renovación de las infraestructuras será una de las apuestas principales de la Universidad de Alicante (UA) para este 2026, con la inversión de 17 millones de euros, junto con la estabilización de 760 profesores asociados. Así lo ha anunciado la rectora, Amparo Navarro, durante el tradicional encuentro de inicio de año con los medios de comunicación.

"Se trata de uno de los mayores esfuerzos inversores en infraestructuras de toda nuestra historia reciente y nos va a permitir llevar a cabo el mayor 'lifting' que se le ha hecho al campus en los últimos 20 años", ha destacado la máxima representante de una institución académica, a las puertas de cumplir medio siglo de vida y que atesora inmuebles de un centenar de años.

Entre las actuaciones más destacadas se mejorará la seguridad del Servicio de Informática, la reforma integral del Pabellón 13, la renovación integral de los aseos del Aulario I y del edificio de Ciencias I, la reforma del edificio Politécnica I, así como la necesaria actualización de las instalaciones del Club Social 2. También se dará respuesta a demandas históricas del estudiantado como la instalación de tomas eléctricas en las aulas de los Aularios II y III.

El plan de mejora y actualización de todas las infraestructuras del campus se inició en 2023 y se espera que llegue a su punto culminante con obras de mejoras en todos los ámbitos tras destinar nueve millones del presupuesto de este año y ocho del remanente cursos anteriores.

El Consell tiene por concretar la financiación para las infraestructuras universitarias

Un esfuerzo que saldrá de fondos propios y a expensas de que la Generalitat concrete, dentro del Plan Plurianual de Financiación, cuánto destinará a las necesidades singulares de cada universidad, que servirá para que la UA pueda acometer más reparaciones, "algo que tendrá que afrontarse tarde o temprano", dijo Navarro.

Entre enero y febrero comenzarán las obras de edificio de Ciencias III, la reforma completa de los aseos de la Facultad de Derecho y la mejora de su carpintería exterior para incrementar la eficiencia energética, la renovación de la planta baja de Filosofía y Letras I y la creación de nuevas aulas de simulación para Ciencias de la Salud.

Además, existen obras ya adjudicadas y pendientes de inicio destinadas a la mejora de instalaciones del animalario, la Facultad de Ciencias de la Salud y Filosofía y Letras y una actuación de emergencia iniciada en diciembre, para intervenir en las cubiertas de los edificios de Ciencias IV, Ciencias V y el Pabellón de Biotecnología.

La rectora de la UA, Amparo Navarro y su jefa de comunicación, María Martín, en su comparecencia de inicio de año / Pilar Cortés

Como parte de esta operación de modernización del campus, la UA ejecutará la creación de la Casa del Estudiante, en el club social 2, una propuesta surgida de los presupuestos participativos, pero que formaba parte del programa de gobierno a la que se destinarán cerca de 200.000 euros. Se trata de un nuevo espacio de descanso muy demandado por la comunidad universitaria.

Personal y nuevos estudiantes

Otro de los cometidos de la Universidad de Alicante para 2026 va a ser el proceso para hacer fijo al profesorado asociado LOU (temporal) que pasará tras el oportuno concurso de méritos de contrato indefinido y que está previsto que termine antes del verano para que tenga efectos administrativos del 1 de septiembre. Navarro explicó que ya se ha aprobado un baremo específico de estabilización por el Consejo de Gobierno y se prevé que en febrero se publique la convocatoria para la estabilización de unas 760 plazas de profesores.

La Universidad quiere atraer a más estudiantes de Latinoamérica y China

Vistas de la Universidad de Alicante / Alex Dominguez

Asimismo, la rectora anunció el compromiso de apostar por la internacionalización de los estudios, con el objetivo de captar nuevos estudiantes en el extranjero, frente al parón demográfico al que se enfrentan las universidades. Uno de los focos que tiene puesta la UA es en Latinoamérica y en países asiáticos, como China, para atraer a más universitarios.

Por último, Amparo Navarro anunció que a finales de este mes volverá a asumir la presidencia de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, CRUPV. Navarro tomará el relevo de manos de Eva Alcón, de la Universitat Jaume I de Castellón, en un acto que reunirá en la UA a los cinco rectores y rectoras y a la nueva consellera deEducación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

La presidencia de la Crupv se establece a través de un turno rotatorio, por periodo de un año y entre las principales funciones destaca la de ejercer como portavoz del sistema universitario público valenciano ante las instituciones.