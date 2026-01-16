La catedrática de la UA Elia Gutiérrez, miembro del Consejo Asesor de Vivienda

La catedrática de Composición Arquitectónica de la Universidad de Alicante (UA), Elia Gutiérrez, ha entrado a formar parte del Consejo Asesor de Vivienda, órgano consultivo para las políticas de vivienda cuya creación regula la Ley de Vivienda.

En concreto, la catedrática de la UA aportará su amplia experiencia en trabajos de investigación relacionados con género y generaciones para analizar las necesidades de jóvenes y mayores. Además, su visión servirá para tener en cuenta la idiosincrasia de territorios periféricos de España, más allá de los problemas de grandes zonas tensionadas como Madrid o Barcelona.

Por último, en el marco de la construcción de nuevos parques de viviendas públicas, Gutiérrez contribuirá a la calidad actualizando el nuevo modelo de familias y la pluralidad de la sociedad para generar hábitats más contemporáneos.

Durante la sesión constitutiva, presidida por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se acordó la creación de cinco grupos de trabajo, cuatro a propuesta del Ministerio y uno por acuerdo de los miembros.

Formado por 37 entidades para analizar las políticas públicas y alcanzar acuerdos en las soluciones de la vivienda, este Consejo tiene como objetivos analizar el Plan Europeo de Vivienda; la construcción de un parque de vivienda público y su blindaje con carácter permanente; atender el desafío de la vivienda en la España rural; el análisis de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda a través de su modelo de cogobernanza, y para la transparencia y los datos públicos en materia de vivienda.

La catedrática de la UA, Elia Gutiérrez / INFORMACIÓN

Currículum

Elia Gutiérrez Mozo es arquitecta por la Universidad de Navarra y doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). La catedrática de Composición Arquitectónica en el Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la UA ha sido profesora invitada en las universidades de Lisboa, Lima y en la ENSA de Nantes. Asimismo, en la Cátedra UNESCO de Políticas de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la UPM.

Su línea de investigación, desarrollada también en el Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género de la UA, trenza lo próximo con lo necesario, lo social, cooperativo y participativo con la perspectiva de género y la sostenibilidad y se caracteriza por la aproximación cualitativa, sensible y contextualizada a los temas de estudio. Además de liderar y participar en varios proyectos y contratos de investigación, es la investigadora principal del proyecto “Miradas situadas: arquitectura de mujer en España desde perspectivas periféricas, 1978-2008” y responsable del equipo ganador de la 3ª edición de la Beca Lilly Reich para la Igualdad en la Arquitectura de la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona con el proyecto “Anna Bofill Levi. La arquitectura como contracanto: 1977-1996”.

Su trabajo en equipo ha sido reconocido en las IV y VI Ediciones de los Premios Urbanismo, Movilidad, Paisaje, Vivienda y Arquitectura con perspectiva de género de la Generalitat Valenciana; la XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo; el 2022 EAHN Award for Best Publication 2020-2021; la XIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo; las I y II Ediciones de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha; los Premios de Arquitectura del CSCAE y la REDS-SDSN Spain.

Además de dirigir el Grupo de Investigación en Arquitectura Experiencias del Entorno de la UA, ha sido coordinadora de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo entre 2006 y 2012, coordinadora de Proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo en Lima entre 2015 y 2017 y directora del Secretariado de Desarrollo de Campus de la UA entre 2013 y 2020.