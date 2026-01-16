Un estudio de la UA alerta de que los anuncios de medicamentos están desfasados y generan riesgos

Los anuncios de medicamentos están desfasados y hay un riesgo de desinformación porque cada vez son más los mensajes en redes sociales que promocionan fármacos sin rigor ni seguridad. Un estudio científico de la Universidad de Alicante (UA) ha alertado de que la legislación española sobre comunicación farmacéutica se ha quedado atrás frente a la realidad digital actual. El trabajo señala la urgencia de revisar y actualizar las normas que regulan cómo se informa y se promocionan los medicamentos, en un contexto marcado por internet, las redes sociales y los nuevos hábitos de consumo informativo.

La investigación, desarrollada por el Departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA, combina perspectivas de la comunicación, el derecho, la salud pública y la ética. Desde este enfoque transdisciplinar, las autoras analizan si la legislación vigente es capaz de responder a los retos que plantea la sociedad digital.

Para ello, el estudio revisa la evolución de la normativa española y europea desde 1985 hasta hoy, a partir del análisis de 18 normas clave. La principal conclusión es clara: muchas de las reglas que todavía regulan la publicidad y promoción de medicamentos nacieron durante la Transición, cuando internet y las redes sociales ni siquiera existían. Esta desconexión con la realidad actual provoca, según el artículo, “importantes vacíos normativos” en un entorno donde la difusión de información y la publicidad digital han cambiado “de forma radical”.

Modelo de los ochenta

Ana Ibáñez Hernández, profesora del área de Comunicación, explica que “la legislación actual sigue anclada en un modelo comunicativo propio de los años ochenta, cuando ni la estructura del sistema mediático, ni el papel de los públicos se parecían a los actuales”. Además, recuerda que “hoy, la comunicación sobre salud circula simultáneamente por múltiples canales digitales, con formatos híbridos que la normativa no siempre sabe identificar ni vigilar con claridad”.

El artículo pone el foco en uno de los grandes problemas de la era digital: las fronteras entre información, promoción y publicidad son cada vez más difusas. Esta situación aumenta el riesgo de desinformación o de mensajes interesados en un ámbito tan sensible como la salud pública. Las investigadoras advierten de que la falta de definiciones claras y de adaptación legal “dificultan la protección efectiva de la ciudadanía” frente a mensajes “persuasivos encubiertos”, especialmente en redes sociales y plataformas digitales.

El riesgo de las redes sociales

En la misma línea, Natalia Papí Gálvez subraya que “la falta de una definición precisa de qué es información, qué es promoción y qué es publicidad del medicamento en la sociedad digital abre la puerta a prácticas comunicativas que pueden comprometer el derecho de la ciudadanía a recibir información sanitaria veraz y rigurosa”. A su juicio, “este escenario exige una revisión normativa que tenga en cuenta no solo a la industria y a los profesionales sanitarios, sino también a unos públicos cada vez más activos y expuestos a la sobreinformación”.

El estudio también critica que el marco regulador actual no tenga en cuenta el papel activo de la ciudadanía en la creación y difusión de contenidos sobre salud, ni la influencia creciente de nuevos actores como plataformas digitales, creadores de contenido o estrategias comunicativas híbridas. Según las autoras, este contexto puede favorecer conflictos de interés y prácticas que “antepongan objetivos comerciales a la seguridad y el bienestar de la población”.

Además, la investigación destaca la necesidad de reforzar la ética, la transparencia y la alfabetización mediática como herramientas clave frente a la desinformación sanitaria. En un escenario de “sobreabundancia informativa”, reclaman revisar en profundidad qué se entiende por “publicidad del medicamento” y apostar por una “actualización normativa” que tenga en cuenta tanto la sociedad digital como el impacto de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial.

Desde una mirada ética y de responsabilidad social, Carmen Carretón Ballester recuerda que “la comunicación farmacéutica no puede analizarse únicamente desde una lógica comercial, sino desde su impacto sobre las personas, tanto en lo social, como en lo sanitario”. Y advierte: “cuando los intereses económicos se imponen a la transparencia comunicativa, el riesgo para la salud pública se incrementa especialmente en entornos digitales, donde la persuasión puede pasar inadvertida”.

En conclusión, las investigadoras consideran que este trabajo “contribuye a reavivar el debate académico y social” sobre la necesidad de repensar las políticas públicas en comunicación farmacéutica y que debe servir también para “contribuir a identificar oportunidades para mejorar la adaptación futura del marco normativo existente ante realidades comunicativas y tecnológicas cambiantes”.