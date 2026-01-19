La Facultad de Ciencias de la UA continúa la celebración de su 50º aniversario con una exposición de fotografía y un ciclo de conferencias
Tanto la muestra como las ponencias tendrán lugar en el edificio de la avenida Ramón y Cajal de la Sede Universitaria de Ciudad de Alicante
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante continúa con la conmemoración de su 50.º aniversario con una cuidada programación divulgativa y cultural. En este marco, el centro ha organizado la exposición de fotografíacientífica titulada La ciencia que cautiva… a primera vista y un ciclo de conferencias conmemorativo que reunirá a especialistas de referencia de distintas disciplinas científicas. Ambas iniciativas se celebrarán en la Sala Juana Francés de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, ubicada en la avenida Ramón y Cajal.
La exposición, que podrá visitarse hasta el 26 de febrero, ofrece una mirada al progreso científico a través de una cuidada selección de más de un centenar de imágenes que revelan la dimensión estética, creativa y comunicativa de la investigación.
Bajo el título La ciencia que cautiva… a primera vista, la exposición invita al público a contemplar el conocimiento científico desde la belleza visual y la creatividad. Las fotografías, presentadas en las modalidades general y micro, ilustran hechos científicos singulares a partir de una visión artística, descritos por sus propios autores, y fomentan el diálogo entre la ciencia y la sociedad. Ambas iniciativas están coordinadas por la decana del centro, Magdalena García Irles, y la vicedecana de Comunicación, Arantzazu Valdés.
De forma paralela, la Facultad de Ciencias ha organizado también un ciclo de conferencias conmemorativo que se desarrollará durante los meses de enero y febrero, con todas las sesiones a las 19 horas. Bajo el lema “Un recorrido por los retos, avances y descubrimientos que marcan nuestro tiempo”, el programa reunirá a expertos de universidades y centros de prestigio para reflexionar sobre el presente y el futuro de la ciencia desde una perspectiva multidisciplinar.
El ciclo se inauguró el 19 de enero con la conferencia “Materiales carbonosos: del lápiz a la nave espacial”, a cargo de Ángel Linares Solano, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante.
A lo largo de las semanas siguientes se abordarán temáticas tan diversas como el estudio del karst, la zoología marina, la biología como tecnología, la holografía, el tunelajecuántico o el papel del pensamientomatemático, con la participación de especialistas de la Universidad de Alicante, la Universidad de Alcalá y la Universidad Politécnica de Valencia.
El programa se cerrará el 25 de febrero con la mesa redonda “Tres miradas sobre heladería: ciencia, oficio y relato”, que contará con la participación del vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante, Juan Mora Pastor, junto a representantes del ámbito profesional y divulgativo del sector.
