La Facultad de Ciencias de la UA continúa la celebración de su 50º aniversario con una exposición de fotografía y un ciclo de conferencias

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante continúa con la conmemoración de su 50.º aniversario con una cuidada programación divulgativa y cultural. En este marco, el centro ha organizado la exposición de fotografíacientífica titulada La ciencia que cautiva… a primera vista y un ciclo de conferencias conmemorativo que reunirá a especialistas de referencia de distintas disciplinas científicas. Ambas iniciativas se celebrarán en la Sala Juana Francés de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, ubicada en la avenida Ramón y Cajal.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 26 de febrero, ofrece una mirada al progreso científico a través de una cuidada selección de más de un centenar de imágenes que revelan la dimensión estética, creativa y comunicativa de la investigación.

Bajo el título La ciencia que cautiva… a primera vista, la exposición invita al público a contemplar el conocimiento científico desde la belleza visual y la creatividad. Las fotografías, presentadas en las modalidades general y micro, ilustran hechos científicos singulares a partir de una visión artística, descritos por sus propios autores, y fomentan el diálogo entre la ciencia y la sociedad. Ambas iniciativas están coordinadas por la decana del centro, Magdalena García Irles, y la vicedecana de Comunicación, Arantzazu Valdés.

De forma paralela, la Facultad de Ciencias ha organizado también un ciclo de conferencias conmemorativo que se desarrollará durante los meses de enero y febrero, con todas las sesiones a las 19 horas. Bajo el lema “Un recorrido por los retos, avances y descubrimientos que marcan nuestro tiempo”, el programa reunirá a expertos de universidades y centros de prestigio para reflexionar sobre el presente y el futuro de la ciencia desde una perspectiva multidisciplinar.

El ciclo se inauguró el 19 de enero con la conferencia “Materiales carbonosos: del lápiz a la nave espacial”, a cargo de Ángel Linares Solano, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante.

A lo largo de las semanas siguientes se abordarán temáticas tan diversas como el estudio del karst, la zoología marina, la biología como tecnología, la holografía, el tunelajecuántico o el papel del pensamientomatemático, con la participación de especialistas de la Universidad de Alicante, la Universidad de Alcalá y la Universidad Politécnica de Valencia.

El programa se cerrará el 25 de febrero con la mesa redonda “Tres miradas sobre heladería: ciencia, oficio y relato”, que contará con la participación del vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante, Juan Mora Pastor, junto a representantes del ámbito profesional y divulgativo del sector.