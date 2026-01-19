Medio millar de matemáticos analizan en Alicante el auge de la profesión y los riesgos en la enseñanza

Alicante se ha convertido esta semana en el epicentro de las Matemáticas, con la celebración del Congreso Bienal de la Real Sociedad Española, que reúne a cerca de 500 especialistas procedentes de universidades y centros de investigación de toda España y del extranjero. Durante cinco días, el encuentro aborda tanto el creciente protagonismo de la profesión matemática en el mercado laboral como los retos y riesgos que afronta su enseñanza, especialmente en las etapas preuniversitarias.

El congreso fue inaugurado con una amplia representación institucional y académica, y sirvió para reivindicar el papel de las Matemáticas en cualquier ámbito del día a día. En su intervención, la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, destacó que siempre se ha empleado a fondo en la docencia, investigación y divulgación de las Matemáticas para asegurar que las generaciones futuras las estudien y que las mujeres no huyan de esta disciplina. "Las Matemáticas están en todas partes y son capaces de explicar las cosas más tristes como el desgraciado accidente de tren y también otras necesarias para el avance científico", añadió.

En este contexto, la Universidad de Alicante celebrará en 2027 el treinta aniversario de los estudios de Matemáticas, por lo que la celebración de la Bienal, que acoge por primera vez en la Comunidad Valenciana, se está desarrollando en un momento simbólico para una disciplina en auge por la demanda de especialistas en datos y en inteligencia artificial y machine learning, pero, a su vez, que genera preocupación por la menos preparación con la que llegan los estudiantes a la universidad.

De hecho, uno de los ejes centrales del encuentro, que se celebra hasta el viernes, es la reflexión sobre la enseñanza de las ciencias exactas y la situación actual en los institutos. En este contexto se celebrará una mesa redonda que analizará la falta de profesorado especializado en Secundaria, lo que está provocando que sean ingenieros, arquitectos e incluso farmacéuticos los que estén impartiendo clases. "Cada vez es más habitual que las matemáticas no sean impartidas por matemáticos en Bachillerato, y eso tiene consecuencias en la formación general del alumnado", reconoció a INFORMACIÓN el presidente del comité organizador, Juan Matías Sepulcre Martínez.

Asistentes al Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española que se celebra en la UA / Héctor Fuentes

Cada vez es más habitual que las Matemáticas no sean impartidas por matemáticos en Bachillerato Juan Matías Sepulcre — Presidente del comité organizador del Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española

Según explicó, esta situación no se refiere al nivel de los estudiantes que finalmente acceden a carreras científicas, sino a un descenso generalizado de la base matemática con la que llegan muchos jóvenes a la universidad. Con ello, los expertos van a debatir este jueves sobre las causas de este problema y posibles estrategias para atraer y retener talento en la docencia.

La inauguración del Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española, este lunes / Héctor Fuentes

Fuerte proyección

Frente a estas dificultades en las etapas previas, el congreso también constata el buen momento que atraviesa la profesión matemática. "Los jóvenes investigadores que tenemos hoy están muy bien formados, con una fuerte proyección internacional y una gran movilidad", destacó Sepulcre.

Los jóvenes investigadores tienen una fuerte proyección internacional y una gran movilidad Juan Matías Sepulcre — Presidente del comité organizador

En este sentido, el profesor de la UA subrayó que la nota de corte de los grados en Matemáticas y de titulaciones afines no ha dejado de crecer en los últimos años. "El interés ha aumentado de forma clara, hasta el punto de que en algunas adjudicaciones la nota de corte ha superado incluso a la de Medicina", afirmó. La creación de nuevos títulos, como el doble grado en Física y Matemáticas o el máster en Cálculo y Modelización Científica, responde precisamente a esta creciente demanda profesional.

Así, el congreso abordará hasta el viernes 33 sesiones especiales de diferentes temáticas, lo que representa el número más elevado hasta la fecha; 41 charlas contribuidas aceptadas; 24 comunicaciones en formato póster; y dos mesas redondas sobre "Cooperación al desarrollo y colaboración internacional en Matemáticas" y "La enseñanza de matemáticas en riesgo: diagnóstico y propuestas para una profesión imprescindible".