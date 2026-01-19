La Universidad de Alicante presenta más de 340 actividades de divulgación en “La UA va al cole”

La Universidad de Alicante (UA) presenta más de 340 actividades en el marco del programa “La UA va al cole”, una iniciativa dirigida a potenciar la divulgación científica en centros de primaria y secundaria y a entidades e instituciones sin ánimo de lucro de toda la provincia. Este programa, impulsado por el Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, tiene como objetivo acercar el conocimiento generado en la UA a la sociedad, con especial énfasis en etapas tempranas de la educación.

En total, la edición de 2026 reúne 349 actividades como conferencias, talleres, debates, actividades de formación y experimentos científicos, entre otros formatos, impartidos por 184 docentes e investigadores de la UA.

Desde la primera edición de este programa, que arrancó en 2022, el número de propuestas ha aumentado en un 37 %. Además, el número de docentes de la UA que se ha suscrito a este programa ha crecido en más de un 40 %. Se trata de perfiles de diversas áreas de conocimiento y adscritos a todos los centros y escuelas de la universidad.

En la convocatoria anterior, desarrollada a lo largo de 2025, el número de asistentes a alguna de las 185 actividades realizadas ha sido de 9.477, con un balance muy positivo.

El profesorado de la UA, según sus propias opiniones, además de la buena acogida de los centros y entidades solicitantes, apunta que estas actividades son muy necesarias porque permiten compartir experiencias y conocimientos con la comunidad. En este sentido, los ponentes deben trabajar y utilizar un lenguaje y dinámicas no tan técnicas para acercar la ciencia de forma efectiva.

Los centros participantes valoran muy positivamente el contenido ofrecido y lo describen como interesante, de alta calidad, motivador y adaptado perfectamente al público. Además, aseguran querer participar de nuevo en el programa, ya que el alumnado tiene la oportunidad de interaccionar con personal investigador y saber más sobre el entorno universitario.

Objetivos de la convocatoria

La convocatoria “La UA va al cole” se enmarca dentro de los esfuerzos de la UA por fomentar la cultura científica y contribuir a una sociedad mejor informada y formada. Entre sus principales objetivos destacan promover la cultura científica, tecnológica y de la innovación entre escolares de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, facilitando el acceso a contenidos científicos de calidad fuera del ámbito universitario.

Además, pretende fomentar la alfabetización científica de la ciudadanía, incentivando el pensamiento crítico y la comprensión de procesos científicos que afectan a la vida cotidiana, así como visibilizar el trabajo de la mujer en la ciencia.