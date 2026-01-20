El CEU de Elche acoge una sesión del Foro Aranzadi centrada en la actualidad del Derecho societario
La jornada abordó el uso de la inteligencia artificial en la administración de sociedades de capital y el análisis de las últimas referencias jurisprudenciales, con la participación de magistrados y especialistas en Derecho mercantil
La sede de Carmelitas de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche acogió el pasado 13 de enero una nueva sesión del Foro Aranzadi Concursal, Reestructuración y Societario Alicante-Elche, un programa formativo dirigido a profesionales del ámbito jurídico y económico que se desarrolla a lo largo del curso académico en las sedes de Alicante y Elche.
La sesión fue moderada por Francisco Cabrera, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante con sede en Elche, y por José Luis Fortea, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia. El encuentro reunió a abogados, economistas, administradores concursales, jueces y profesorado universitario, en una jornada que combinó ponencias especializadas y análisis de actualidad en materia de Derecho societario.
Inteligencia artificial y órganos de administración en las sociedades de capital
La primera ponencia fue impartida por Sara González, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad CEU Cardenal Herrera, quien centró su intervención en los sistemas de inteligencia artificial y su uso —y omisión de uso— por el órgano de administración en las sociedades de capital.
Durante su exposición, González abordó esta cuestión en relación con el deber de diligencia de los administradores y con la regla de la discrecionalidad empresarial, poniendo el foco en la exigencia de contar con información suficiente y en la existencia de un proceso adecuado en la toma de decisiones empresariales. Asimismo, se refirió a la figura denominada “robot-administrador” o “ciber-consejero”, cuya inclusión como categoría en el Derecho societario español no comparte.
Tras esta primera intervención, los asistentes participaron en una pausa para el café, que permitió el intercambio de impresiones entre los distintos perfiles profesionales presentes en la jornada.
Jurisprudencia reciente y continuidad del programa Aranzadi
La sesión se reanudó posteriormente con ponencias y debate centrados en las más recientes referencias jurisprudenciales en materia de Derecho societario. En esta segunda parte intervinieron Francisco Gil Monzó, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Valencia, y Amador Navarro Morales, asociado del despacho Cuatrecasas y especialista en litigios civiles y mercantiles, particularmente en conflictos societarios.
La jornada celebrada en Elche se enmarca en el programa del Foro Aranzadi Concursal, Reestructuración y Societario Alicante-Elche 2025, que contempla seis sesiones distribuidas a lo largo del curso académico. En encuentros anteriores ya se han abordado cuestiones como la venta de unidades productivas, el concurso sin masa y el régimen jurídico de la microempresa, mientras que el calendario prevé nuevas sesiones en los próximos meses dedicadas a los procesos de reestructuración empresarial y a otros aspectos del Derecho societario. La sesión de clausura del foro está prevista igualmente en la sede del CEU en Elche.
El Foro Aranzadi cuenta con la colaboración de Aranzadi, el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, el Registro de Auditores Judiciales y Forenses y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
