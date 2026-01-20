Cuando la educación entra en el hospital: futuros maestros del CEU llevan la lectura y las emociones al Aula Hospitalaria de Elche

El Aula Hospitalaria del Hospital General Universitario de Elche se ha convertido en escenario de una experiencia educativa que conecta universidad, infancia y entorno sanitario. Estudiantes del Doble Grado en Educación Infantil y Primaria de la Universidad CEU Cardenal Herrerahan desarrollado en este espacio una actividad didáctica basada en la narración, la expresión emocional y la participación activa de los menores ingresados, en el marco de una iniciativa coordinada por la profesora Mónica Belda.

La propuesta se inscribe dentro de la asignatura Aprendizaje y Didáctica de la Lengua y responde a un planteamiento formativo que busca trasladar el aprendizaje universitario a contextos educativos no convencionales. De este modo, la actividad permite a los futuros maestros enfrentarse a una realidad distinta a la del aula ordinaria, donde la educación cumple también una función de acompañamiento emocional durante el proceso de hospitalización.

Desde esta perspectiva, el aula hospitalaria se entiende como un espacio en el que la continuidad educativa ayuda a mantener rutinas, aporta estabilidad y contribuye al bienestar de los niños. Tal y como explica Mónica Belda, “la educación en el hospital requiere propuestas muy cuidadas y flexibles, porque cada niño llega con una vivencia distinta y con necesidades cambiantes”.

El aula hospitalaria como espacio educativo y formativo

A partir de este enfoque, los estudiantes universitarios asumieron el diseño completo de las actividades que posteriormente desarrollaron en el hospital. Previamente, en el aula del CEU, trabajaron la selección de cuentos, la adaptación del lenguaje, el uso de recursos visuales y manipulativos y la planificación de dinámicas participativas ajustadas a distintas edades y situaciones emocionales.

Durante las sesiones en el Aula Hospitalaria se emplearon materiales como kamishibai, franelogramas, títeres y libros manipulativos, así como cuentos especialmente seleccionados por su capacidad para abordar emociones como el miedo, la calma, la autoestima o la esperanza. Entre ellos, títulos como El monstruo de colores, A qué sabe la luna o Hoy estoy raro, adaptados al contexto hospitalario y a la situación concreta de cada menor.

Tras la lectura, los niños participaron en actividades creativas y expresivas que fomentaron la interacción, el diálogo y la implicación activa. De este modo, la narración se convirtió en una herramienta pedagógica y emocional que permitió trabajar el lenguaje al tiempo que se atendía al estado anímico de los menores.

Para el alumnado universitario, esta experiencia supuso una oportunidad de aplicar contenidos teóricos en un entorno real, afrontar imprevistos y adaptar las propuestas sobre la marcha. “Desde que nos plantearon el proyecto, nos interesó mucho. Lo hemos preparado con mucha ilusión”, explica una de las estudiantes participantes.

Aprender a educar desde otras realidades

El contacto directo con el entorno hospitalario ha tenido un impacto significativo en la formación de los futuros docentes. “Hemos aprendido mucho, hemos simpatizado con las familias y nos ha ayudado a ver las diferentes perspectivas que hay en la educación, tanto en las escuelas como en el área hospitalaria”, señala otra estudiante. En la misma línea, una compañera destaca que “venir a las Aulas Hospitalarias ha sido muy enriquecedor, hemos podido ver la educación desde otra perspectiva”.

Estas impresiones reflejan cómo la experiencia ha permitido al alumnado ampliar su mirada sobre la profesión docente y comprender que la educación puede desarrollarse en contextos muy diversos. Según subraya Mónica Belda, “no se trata solo de aprender técnicas didácticas, sino de entender la educación como acompañamiento y de formar profesionales capaces de adaptarse a realidades complejas”.

Asimismo, la iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración con el equipo del Aula Hospitalaria y con las familias de los menores ingresados, un trabajo coordinado que ha permitido respetar los ritmos del hospital y las necesidades específicas de cada niño. Esta relación entre universidad, institución sanitaria y entorno familiar refuerza el valor de una educación conectada con la sociedad.

Formación universitaria con impacto social

La actividad desarrollada en el Hospital General Universitario de Elche se suma a otras iniciativas impulsadas desde el Grado en Educación del CEU UCH que apuestan por una formación universitaria aplicada y vinculada a la realidad. A través de este tipo de experiencias, la universidad busca que los futuros maestros desarrollen competencias profesionales, capacidad de adaptación y sensibilidad social.

En un contexto educativo marcado por la diversidad de situaciones y necesidades, la intervención en el aula hospitalaria pone de relieve que la educación no se limita al aula convencional. Al contrario, puede convertirse en una herramienta clave para acompañar, sostener y generar bienestar en espacios donde el aprendizaje adquiere un significado distinto.

De este modo, la universidad consolida un modelo formativo en el que la preparación académica de los estudiantes se articula con el compromiso social y con una comprensión más amplia de la labor educativa, entendida como un proceso que trasciende los límites del aula y se adapta a las realidades de la comunidad.