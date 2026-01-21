"Las universidades y centros educativos pierden matemáticos porque no pueden competir con los salarios del sector privado"

¿Qué retos y oportunidades están afrontando las matemáticas en la actualidad?

Vivimos una cierta paradoja. Por un lado, las matemáticas nunca han sido tan centrales y tan demandadas como ahora. Son la base de la digitalización, de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos, y están presentes en prácticamente todos los ámbitos de la investigación actual: medicina, biomedicina, economía o tecnología, entre muchos otros. En el ámbito de la investigación y del progreso científico estamos en un momento muy positivo. En el caso de España, las matemáticas muestran una notable madurez y una gran proyección internacional. Contamos con una comunidad diversa, activa y muy comprometida, y con una generación joven especialmente bien preparada y muy conectada con el contexto científico global. Sin embargo, somos conscientes de que tenemos importantes retos por delante. En investigación, por ejemplo, es fundamental garantizar una financiación sostenida, una mayor estabilidad en las trayectorias profesionales y un entorno que permita atraer y, sobre todo, retener talento. Todo esto es clave para el futuro de la ciencia matemática en España. Otro reto fundamental es la mejora de la educación matemática en todos los niveles. Aquí tenemos un desafío muy importante. La gran oportunidad es que hoy la sociedad entiende mejor que nunca que las matemáticas son clave para el progreso. El reto consiste en traducir ese reconocimiento social en políticas reales que fortalezcan la educación, la investigación y la profesión matemática.

¿Cómo está impactando en la profesión el auge de la inteligencia artificial y del análisis de datos?

El impacto es enorme. La demanda de matemáticos se ha multiplicado. Lo que ha cambiado principalmente son los ámbitos en los que trabajamos. Antes, la salida principal era la educación y, en menor medida, la investigación. Hoy la situación es completamente distinta. Los matemáticos están siendo absorbidos por los sectores tecnológicos, porque su formación es esencial para la inteligencia artificial, los algoritmos, el análisis de datos y muchos otros desarrollos. Esto pone de manifiesto el alto valor estratégico de las matemáticas, pero también genera problemas importantes. Por ejemplo, universidades y centros educativos pierden personal porque no pueden competir con las condiciones salariales del sector privado. Muchos estudiantes son contratados incluso antes de terminar el grado, con sueldos muy superiores a los que se ofrecen en la docencia o en la investigación pública. Esto crea un desequilibrio que debemos abordar. Es necesario crear puentes entre la academia, la educación y la industria, pero sin vaciar el sector público. De lo contrario, las consecuencias serán muy graves.

Los decanos de Matemáticas han alertado de la falta de preparación del alumnado que llega a la universidad. ¿Qué soluciones propone?

Desde la Real Sociedad Matemática Española estamos colaborando con el Ministerio de Educación en un plan de recuperación de la competencia matemática, porque estamos muy preocupados. Contribuimos con nuestra experiencia y con conocimiento especializado, tanto en matemáticas como en didáctica de las matemáticas. Participamos en un comité científico que propone medidas y realiza un seguimiento y evaluación de las acciones adoptadas. El objetivo del plan es fortalecer el aprendizaje de las matemáticas en todas las etapas educativas mediante actuaciones coordinadas en tres ámbitos: apoyo en los centros educativos, formación del profesorado y mejora de los recursos didácticos. La implementación corresponde a las comunidades autónomas, ya que la educación es una competencia transferida.

¿Cómo se puede combatir la fuga de profesorado de matemáticas hacia otros sectores?

Hay que actuar en varios frentes. Desde las propias universidades, en los grados de Matemáticas, debemos cuidar y orientar mejor a aquellos estudiantes que quieren dedicarse a la docencia, tanto en Secundaria como en la universidad. Es importante mostrar todos los caminos posibles y dar valor a la carrera docente. Hace años ocurría lo contrario, la mayoría quería ir a la enseñanza y tratábamos de abrir salidas hacia la industria. Ahora debemos buscar un equilibrio. El problema principal es que la carrera docente necesita reconocimiento y prestigio social. Debe ser respetada, tanto por la sociedad como dentro del aula. Además, los salarios deben ser competitivos y permitir unas condiciones de vida dignas, especialmente en los primeros años. También es fundamental invertir en estabilidad laboral, reducir la sobrecarga administrativa, ofrecer formación continua de calidad y construir carreras profesionales atractivas dentro de la docencia. Sin profesores bien tratados no puede haber una educación matemática de calidad. Invertir en el profesorado de matemáticas no es un gasto, sino una apuesta estratégica para el futuro educativo, científico y económico del país.

Victoria Otero, presidenta de la Real Sociedad Matemática Española / Jose Navarro

¿Existe también una fuga de matemáticos españoles hacia el extranjero?

Sí, y es demasiada. La movilidad internacional es positiva y necesaria, pero se convierte en un problema cuando es forzada por la precariedad y cuando los investigadores no regresan. Muchos matemáticos encuentran fuera mejores contratos, mayor estabilidad y más reconocimiento, y finalmente no vuelven porque las condiciones en España no son comparables. Esto supone que el país financia la formación de talento altamente cualificado que acaba desarrollando su carrera en otros países. La solución pasa por una política científica seria, con financiación estable, carreras profesionales predecibles y condiciones competitivas a nivel internacional. Se están marchando muchos investigadores jóvenes de primer nivel, y eso es muy preocupante.

La brecha de género en matemáticas sigue siendo una realidad. ¿Qué estrategias pueden ayudar a fomentar vocaciones científicas entre niñas y jóvenes?

La brecha de género depende mucho del ámbito. Hace años, cuando yo estudiaba, no había brecha en el acceso a Matemáticas, porque muchas mujeres se orientaban hacia la docencia. La brecha estaba sobre todo en la investigación matemática. Hoy la brecha aparece en más ámbitos. Para combatirla es fundamental actuar de forma temprana. Las familias y los centros educativos tienen un papel clave, pero también es esencial mostrar referentes. No me refiero a referentes excepcionales o inalcanzables, como premios Nobel, sino a personas normales, cercanas, con trayectorias diversas. Es importante que las niñas vean que alguien como ellas puede dedicarse a las matemáticas. Las mujeres que estamos en este ámbito debemos comprometernos y salir a los centros educativos, hablar con el alumnado, explicar nuestras experiencias y mostrar las posibilidades reales de la profesión. Cambiar el mensaje cultural es clave.