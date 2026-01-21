Talento y creatividad de Alicante para combatir la piratería en el mar

Estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante (UA) han dejado su huella en Atalanta, la primera operación naval de la Unión Europea lanzada en 2008 para combatir la piratería y proteger la navegación en el océano Índico.

Un total de 245 alumnos de primero y segundo curso han presentado un total de 50 propuestas creativas orientadas a acercar la misión a la Generación Z y a sensibilizar sobre su papel esencial en la seguridad marítima global. De entre todas ellas, dieciséis equipos han alcanzado la fase final, con sesenta estudiantes finalistas cuyos trabajos han destacado por su calidad creativa y su solidez estratégica.

En la categoría de primer curso, el jurado ha otorgado el premio al proyecto “Mar en calma”, desarrollado por Cristina Payá, Antoni Morales y Lily Serafimova, por su capacidad para transmitir el valor de la seguridad marítima desde una perspectiva cercana y comprensible.

En segundo curso, el máximo reconocimiento ha recaído en la propuesta “Un retraso en mar se nota en tierra”, elaborada por Óscar García, Julia Marcos, Marta López y Jéssica Lupu, que ha obtenido el premio Oro. El premio Plata ha sido para “Hay visiones que no ves pero están detrás de todo”, de Marina Bermejo, Lucía Canicio, Hannah Medina y María Hernández, mientras que el Bronce ha distinguido el trabajo “Aquí las misiones son reales”, firmado por Maia Sipos, Fernanda Rodríguez y Pablo Díez.

Más allá de la vertiente competitiva, el proyecto ha supuesto una experiencia formativa de especial relevancia. A lo largo del proceso se han desarrollado talleres específicos centrados en la comunicación de intangibles y proyectos complejos, una competencia clave en el ámbito profesional de la comunicación.

El reto planteado al alumnado ha consistido en explicar el impacto real de la operación en la protección de buques humanitarios del Programa Mundial de Alimentos y de mercantes vulnerables, así como en visibilizar el papel del Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico como referente de coordinación internacional permanente y posicionar la operación como un elemento clave de la arquitectura marítima global.

La coordinación del concurso ha corrido a cargo de los profesores Pablo Vizcaíno, Arminda Pérez y Ainhoa Aguirregoitia, bajo la coordinación general de la catedrática de Comunicación Marta Martín, asesora de medios de la operación Atalanta.

Calidad y participación

El acto ha comenzado con unas palabras del contraalmirante Paolo Fantoni, segundo comandante de la Operación Atalanta, quien ha manifestado sentirse gratamente sorprendido por la calidad de los trabajos ganadores y de la catedrática de Comunicación y Publicidad de la UA, Marta Martín, quien ha destacado, a su vez, la elevada participación. El comandante del Ejército de Tierra y jefe de Información pública de la Operación, Víctor Gallardo, en representación del jurado, ha subrayado cómo los proyectos presentados sirven para acercar su labor al público joven.

La entrega de los galardones ha finalizado con unas palabras de la rectora de la UA, Amparo Navarro, quien subrayado el orgullo de la institución por contar con un alumnado de gran talento “que hará mejor a nuestro país y a nuestra comunidad”.