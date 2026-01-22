El ranking de Shanghai sitúa a Turismo de la UA e Ingeniería de la UPV de Alcoy en la élite del país

Los estudios de Turismo de la Universidad de Alicante (UA) y los de Ingeniería Mecánica del campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) son los segundos mejor considerados del país, según el prestigioso Ranking Global de Materias Académicas (GRAS) 2025, elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China), una de las referencias mundiales en evaluación universitaria.

La reputada clasificación, que evalúa las disciplinas académicas de 2.000 universidades de unos 100 países, sitúa, además, la enseñanza de Gestión Hotelera y Turismo, impartida en Alicante, en el puesto 45 a nivel mundial, lo que la posiciona como una de las instituciones de referencia internacional en este ámbito. En el listado de mejores materias de la UA, Química se sitúa entre las siete primeras especialidades más valoradas a nivel nacional, en el tramo 201-300 mundial. Tambien aparecen Ingeniería Química y Ecología (entre las siete y 19 primeras a nivel nacional respectivamente), ambas en el tramo 301- 400 mundial, así como Economía, clasificada entre los puestos 401-500 del mundo y entre los 18 primeros de España.

La clasificación de la UA en el Ranking Global de Materias Académicas (GRAS) 2025, / INFORMACIÓN

De forma muy significativa, la UPV, que ha logrado posicionarse entre las 400 mejores universidades del mundo en 19 disciplinas, se ha consolidado en esta edición como la segunda mejor universidad de España para estudiar Ingeniería Mecánica, una titulación estrechamente ligada al tejido industrial de Alcoy y su entorno.

Por su parte, la Universidad Miguel Hernández (UMH) también logra presencia en cinco áreas del ranking de origen chino, con un perfil claramente orientado a las ciencias agrarias, la alimentación y la salud. Sus mejores resultados se concentran en Ciencias Agrarias y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ambas en el tramo 201–300 mundial y en los 16 primeros a nivel nacional. Salud Pública, ubicada entre los puestos 301–400 a nivel internacional, está considerada entre las once más valoradas en España, mientras que Ciencias Biológicas Humanas y Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, están clasificadas en el tramo 401–500 mundial, dentro de las 14 primeras en el país.

La posición de la UMH en el Ranking Global de Materias Académicas (GRAS) 2025 / INFORMACIÓN

Entre las mil mejores del mundo

En la clasificación general, cuyos datos se dieron a conocer en agosto, la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad de Alicante (UA) y la Jaume I (UJI) de Castellón figuraron entre las mil mejores del mundo, según el ranking de Shanghái 2025, la clasificación universitaria más famosa. De las universidades públicas se quedó fuera la Miguel Hernández.

La lista global analiza seis indicadores: número de alumnos que han ganado un Nobel o la Medalla Fields; profesores con Nobel o Fields; citas de investigadores; artículos en Nature y Science, rendimiento académico per cápita y trabajos en el Science Citacion Index Expanded and Social Science Citacion Index.

Entre la diez primeras españolas se colaron la Universitat de Valencia (en el tramo del 201 al 300 de las mejores) y la Politécnica de València (que repitió en el rango 401-500), mientras que la de Alicante apareció en el rango 601 al 700, manteniéndose al mismo nivel que en el ranking de 2024. La Jaume I de Castellón bajó el escalafón y se situó en el tramo 901-1000.