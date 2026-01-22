La UA y UMH, entre las 1.201 mejores universidades del mundo

La Universidad de Alicante (UA) está considerada entre las 1.001 mejores universidades del mundo y la Miguel Hernández, la 1.201, según el prestigioso ranking británico Times Higher Education, que analiza un total de 2.191 instituciones de 115 países. Esta clasificación, que sitúa a la universidad de Oxford como líder mundial, tiene en cuenta indicadores como la calidad de la docencia, la producción y el impacto de la investigación, la proyección internacional y la transferencia de conocimiento.

Sin embargo, debido al aumento de la competencia, por el incremento de centros abiertos y evaluados (desde 2020 se han incorporado 791 más), las dos instalaciones han bajado peldaños respecto a años atrás. Como ejemplo, la UA ha pasado del puesto 801 en el año 2018, cuando por primera vez aparece en la clasificación, al 1.200, en 2022, hasta remontar al nivel actual desde el 2024. En el caso de la UMH, que apareció entre las 601 mejor valoradas en 2019, bajó a la posición 801 hace cuatro años, pasó a la 1.101 en 2023 y 2024, y, a partir de ahí, se mantiene en el puesto actual.

La primera universidad española que aparece en este competitivo ranking es la de Barcelona, es la número 145, mientras que en la Comunidad Valenciana la líder es la de Valencia, en el rango 501-600. La segunda de la región es la Sant Jaume, de Castellón (1.001-1.200) y en tercera y cuarta posición autonómica ya aparecen la UA y la UMH, respectivamente.

Por categorías, la UA ha mejorado de forma notable en el área de Artes y Humanidades, que asciende del tramo 401-500 en 2025 al 301-400 en 2026. Asimismo, la UA mejora el reconocimiento del área de Derecho, situada de nuevo en el rango 251-300, una de las clasificaciones más destacadas de la universidad.

En Economía y Negocios y en Ciencias Sociales, la Universidad de Alicante conserva su presencia en el tramo 601–800, mientras que en Ciencias de la Computación, Ciencias Físicas y Medicina y Salud se mantiene en el rango 801-1.000, lo que le permite confirmar la estabilidad de estas áreas en un contexto de creciente competencia global. En la edición de 2026, la UA aparece también en una mejor posición que en la edición anterior en Estudios en Educación—denominada anteriormente Educación— en el tramo 401-500, y en Ingeniería, en el rango 801-1.000.

Vistas de la UA / Alex Dominguez

El vicerrector de Estudios y Calidad de la Universidad de Alicante, Francisco José Torres Alfosea, ha valorado estos resultados señalando que “los resultados alcanzados en la edición de 2026 de este ranking Time Higher Education, confirman la solidez del proyecto académico y científico de la Universidad de Alicante, así como la consistencia de nuestros resultados en áreas clave del conocimiento”. En este sentido, ha destacado especialmente la mejora en Artes y Humanidades, “una rama estratégica para la UA que refleja el esfuerzo continuado del profesorado y del personal investigador por reforzar la calidad y el impacto internacional de su trabajo”.

El campus de la UMH en Elche / INFORMACIÓN

Torres Alfosea ha subrayado también que “mantener posiciones en áreas como Derecho, Ciencias Sociales, Empresa o Salud en un ranking tan exigente demuestra la estabilidad de la universidad y su capacidad para competir en un entorno cada vez más amplio y diverso”. El vicerrector ha advertido de que cada edición incorpora un mayor número de universidades evaluadas, "lo que otorga un valor añadido a la permanencia y a las mejoras registradas", ha señalado.

UMH

Por su parte, la Miguel Hernández mejora posiciones en la categoría de estudios de Educación (301-400), Ciencias Físicas (1.101) y Ciencias de la Vida (601-800). La rama de Medicina y Salud, se mantiene prácticamente similar al último análisis (601-800), al igual que ocurre con Informática (601-800) y Ciencias Sociales (601-800). Ingeniería desciende posiciones, respecto a la anterior clasificación (1001-1250) y Psicología (501-600).