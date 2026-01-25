Investigadores de Alicante ponen en valor una migroalga de gran calidad nutricional y potencial en la cocina

Si hace unos días investigadores de la Universidad de Alicante (UA) alertaron de una microalga presente en el Mediterráneo que puede producir intoxicaciones alimentarias, ahora otro grupo de científicos de la misma institución académica han mejorado la producción de otra especie con alto valor nutricional que puede ser transformada en aceite y en especias, lo que la convierte en un ingrediente que podría tener una gran acogida en la cocina.

Se trata de Nannochloropsis gaditana, un alga microscópica marina rica en omega 3, antioxidantes y proteína vegetal, que fue detectada por primera vez en la Bahía de Cádiz en la década de los 80, pero que está presente en toda la costa mediterránea. La investigación, dirigida por Basilio Zafrilla, abre la puerta al uso de las microalgas como uno de los ingredientes más emergentes en la gastronomía, que, además, trae consigo importantes beneficios para la salud.

Y es que esta microalga «contiene una elevada proporción de ácidos grasos omega 3, especialmente EPA (Ácido Eicosapentaenoico) conocido por sus efectos neuroprotectores y cardioprotectores. A diferencia de la mayoría de suplementos actuales, de origen animal, esta microalga ofrece una fuente alternativa a los aceites de pescado y krill, y 100% vegetal, de estos compuestos», explica el biólogo de la UA.

El investigador de la UA, Basilio Zafrilla, en los laboratorios con la microalga / Jose Navarro

También contiene antioxidantes, pigmentos y una cantidad relevante de proteína vegetal. Entre sus compuestos destaca la violaxantina y otros carotenoides como la cantaxantina o el betacaroteno, precursores de la vitamina A y beneficiosos, entre otras bondades, para la salud visual, según el investigador principal.

Sin embargo, el interés gastronómico de esta microalga va más allá de su perfil saludable. A diferencia de otros productos similares, esta no presenta sabores ni olores desagradables, sino todo lo contrario, lo cual supone una cualidad clave para su uso culinario. Su biomasa, una vez cosechada, se transforma en un polvo verde fino, similar a una especia, que puede integrarse en recetas como ingrediente, condimento o base para infusiones y aceites.

Una de las conclusiones más relevantes que deja esta investigación de la UA es que el contenido proteico de la microalga puede variar de forma notable según las condiciones de cultivo. De hecho, los investigadores han comprobado que su porcentaje de proteína puede oscilar entre el 9 % y el 40 %, una flexibilidad poco habitual en otros alimentos y muy atractiva para diseñar productos a medida.

La investigación se ha centrado en analizar cómo influyen factores como la cantidad de nitrógeno o la intensidad de la luz que se aplica durante el cultivo en la composición nutricional de la microalga.

La microalga se puede transformar en aceite para su uso en la cocina / Jose Navarro

Al tratarse de un organismo unicelular fotosintético, es decir, un ser vivo microscópico, compuesto por una sola célula, que produce su propio alimento usando la luz solar, dióxido de carbono y agua a través de la fotosíntesis, su metabolismo es altamente adaptable. Esta cualidad, según Basilio Zafrilla, permite «afinar» su perfil nutricional en función del uso final deseado: más proteína, más omega 3 o mayor concentración de pigmentos.

Uno de los pasos clave para su llegada al mercado es la autorización como Novel Food por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), un proceso regulatorio necesario para garantizar su seguridad alimentaria. Esta especie se encuentra en una fase avanzada de este trámite, lo que abre la puerta a su futura comercialización.

Esta investigación ha sido presentada esta semana, a través del Centro de Gastronomía del Mediterráneo Gasterra UA–Dénia, junto a otros ambiciosos proyectos financiados en la convocatoria de ayudas a la I+D+i de 2025.

Nannochloropsis gaditana, una especie marina rica en omega 3, antioxidantes y proteína vegetal / Jose Navarro

Otros proyectos

Entre las iniciativas que se han desarrollado destaca la investigación sobre la aplicación del psyllium (fibra dietética natural proveniente de la cáscara de la planta Plantago ovata) como fibra dietética natural con función probiótica y como sustituto del gluten en panadería y productos horneados. El estudio, liderado por el investigador Salvador Maestre, analiza su capacidad para aportar elasticidad, humedad y estructura a las masas. Otro de los trabajos ha evaluado la influencia de los procesos de vinificación en el contenido de compuestos antioxidantes del vino (polifenoles y estilbenos) asociados a propiedades antiinflamatorias y cardioprotectoras dentro de un consumo responsable. El proyecto está dirigido por el profesor Roque Bru.

En el ámbito de la neurogastronomía, la profesora Rosa Torres y su equipo han estudiado el impacto de la narrativa gastronómica en la percepción del sabor y en la respuesta emocional de las personas.

El equipo liderado por Marina Ramos Santoja ha presentado un proyecto de economía circular centrado en la revalorización del bagazo de cerveza. Mediante procesos fermentativos controlados, el estudio propone nuevas aplicaciones gastronómicas con texturas y sabores diferenciados, con el objetivo de transformar un residuo en un recurso de valor añadido para el sector alimentario.

Investigadores de la UA que han presentado sus proyectos relacionados con la gatronomía, esta semana / INFORMACIÓN

Por su parte, el investigador Pablo Sánchez Jeréz ha evaluado las campañas de repoblación del erizo de mar, especie con fuerte arraigo en la gastronomía de Dénia. El trabajo incluye ensayos de marcaje en acuarios y un estudio piloto de suelta de juveniles.

El director de la Estación Biológica y Jardín Botánico Torretes de la UA, Segundo Ríos, ha dirigido un estudio orientado a la incorporación gastronómica de plantas silvestres del género Sonchus (lizones, cerrajas y cerrajones). En esta misma línea botánica se sitúan el proyecto sobre el cultivo de la pebrella (una planta aromática mediterránea similar al tomillo), dirigido por Abel Piqueras, y el estudio de Tono Belda sobre el conocimiento etnomicológico aplicado a la gastronomía en la provincia. Este último trabajo cataloga 16 especies de hongos locales con el objetivo de revalorizar productos tradicionalmente infravalorados como ingredientes de alta cocina.

Asimismo, el grupo de Química Agrícola de la UA, coordinado por Borja Fernández, ha analizado el uso de Posidonia oceanica como alternativa a los bioestimulantes convencionales para mejorar la calidad organoléptica del tomate. La profesora Arantzazu Valdés, investigadora y coordinadora del Grado en Gastronomía de la UA, ha presentado un nuevo producto alimentario en formato hamburguesa de salmón bajo el concepto clean label.

Por su parte, el equipo de Raquel Sánchez Romero, se centra en el desarrollo de sensores capaces de detectar compuestos asociados al deterioro de los alimentos, con el fin de prevenir intoxicaciones, optimizar la gestión en restauración y reducir el desperdicio alimentario.