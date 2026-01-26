Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso amarillo por vientoNuevos radaresRecortes pescaSocializar en el gymIA como psicólogoAteneo popular
instagramlinkedin

Universidad

Drones de Alicante para buscar a perdidos en montañas de difícil acceso

Una empresa del Parque Científico valida, junto a los bomberos de Castellón, el uso de vehículos aéreos para la búsqueda de personas en entornos forestales complejos

WEITEC valida sus drones para buscar a personas desaparecidas en montañas de difícil acceso

WEITEC valida sus drones para buscar a personas desaparecidas en montañas de difícil acceso / INFORMACIÓN

A. Fajardo

A. Fajardo

Drones "made in Alicante" para buscar a perdidos en montañas de difícil acceso y sin cobertura. Un reto habitual en situaciones de emergencia donde el tiempo y la precisión resultan determinantes. La empresa WEITEC, vinculada al ecosistema del Parque Científico de Alicante (PCA), ha llevado a cabo una demostración tecnológica que abre nuevas posibilidades en el ámbito de la gestión de emergencias.

La prueba se ha realizado para la Diputació de Castelló y el Consorcio Provincial de Bomberos. Durante la demostración, la firma desplegó sus vehículos aéreos no tripulados integrando los modelos de detección de personas desarrollados por Focalise, especializados en el análisis inteligente de vídeo y señales sensoriales.

Gracias a esta integración tecnológica, fue posible localizar a tres personas en apenas unos minutos en una zona de seis hectáreas de bosque mediterráneo densamente poblado, un entorno especialmente complejo por su orografía y cobertura vegetal. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la capacidad de estas soluciones basadas en inteligencia artificial para analizar datos en tiempo real y aportar información crítica que mejora de forma decisiva la toma de decisiones en situaciones de emergencia, según han informado desde el Parque Científico.

Uno de los pilotos del dron para localizar a personas perdidas en las montañas

Uno de los pilotos del dron para localizar a personas perdidas en las montañas / INFORMACIÓN

Clave en emergencias

La jornada se completó con la intervención de IMS Drones Intelligent Monitoring Systems, que presentó su sistema KITE, diseñado para cubrir grandes extensiones de terreno en tiempos muy reducidos y optimizar la coordinación y gestión de emergencias.

Noticias relacionadas y más

Esteban Pelayo, gerente del PCA ha señalado que “casos como el de WEITEC reflejan perfectamente el valor del ecosistema del Parque Científico de Alicante, donde empresas de base tecnológica desarrollan soluciones con una clara vocación de transferencia y aplicación real. Que una compañía alicantina sea capaz de llevar tecnología de precisión desde el sector agroalimentario hasta la gestión de emergencias es un ejemplo del talento, la versatilidad y la capacidad de innovación que se genera en nuestro entorno”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
  2. ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
  3. El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
  4. Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años de actividad y este es el negocio que lo sustituirá
  5. Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
  6. Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
  7. En la UCI dos corredores de la San Silvestre de Mérida tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias
  8. Pérez Llorca y Ayuso firman un acuerdo para crear un 'eje nacional de inteligencia turística

Drones de Alicante para buscar a perdidos en montañas de difícil acceso

Drones de Alicante para buscar a perdidos en montañas de difícil acceso

Un estudio pionero en Alicante reclutará a 60 personas con obesidad para tratar de mejorar su calidad de vida

Investigadores ponen en valor una migroalga de gran calidad nutricional y potencial en la cocina

Investigadores ponen en valor una migroalga de gran calidad nutricional y potencial en la cocina

La UMH de Elche capta 2,8 millones en subvenciones para 19 proyectos científicos

La UMH de Elche capta 2,8 millones en subvenciones para 19 proyectos científicos

El primer curso de carrera será gratuito para los universitarios de la provincia de Alicante que aprueben todas las asignaturas

El primer curso de carrera será gratuito para los universitarios de la provincia de Alicante que aprueben todas las asignaturas

Cursos de español, valenciano e inglés en la UMH de Elche con rebajas de hasta el 50%

Cursos de español, valenciano e inglés en la UMH de Elche con rebajas de hasta el 50%

El ranking de Shanghai sitúa Turismo de la UA e Ingeniería de la UPV de Alcoy en la élite del país

El ranking de Shanghai sitúa Turismo de la UA e Ingeniería de la UPV de Alcoy en la élite del país

La UA y UMH, entre las 1.201 mejores universidades del mundo

Tracking Pixel Contents