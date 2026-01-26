Drones de Alicante para buscar a perdidos en montañas de difícil acceso

Drones "made in Alicante" para buscar a perdidos en montañas de difícil acceso y sin cobertura. Un reto habitual en situaciones de emergencia donde el tiempo y la precisión resultan determinantes. La empresa WEITEC, vinculada al ecosistema del Parque Científico de Alicante (PCA), ha llevado a cabo una demostración tecnológica que abre nuevas posibilidades en el ámbito de la gestión de emergencias.

La prueba se ha realizado para la Diputació de Castelló y el Consorcio Provincial de Bomberos. Durante la demostración, la firma desplegó sus vehículos aéreos no tripulados integrando los modelos de detección de personas desarrollados por Focalise, especializados en el análisis inteligente de vídeo y señales sensoriales.

Gracias a esta integración tecnológica, fue posible localizar a tres personas en apenas unos minutos en una zona de seis hectáreas de bosque mediterráneo densamente poblado, un entorno especialmente complejo por su orografía y cobertura vegetal. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la capacidad de estas soluciones basadas en inteligencia artificial para analizar datos en tiempo real y aportar información crítica que mejora de forma decisiva la toma de decisiones en situaciones de emergencia, según han informado desde el Parque Científico.

Uno de los pilotos del dron para localizar a personas perdidas en las montañas / INFORMACIÓN

Clave en emergencias

La jornada se completó con la intervención de IMS Drones Intelligent Monitoring Systems, que presentó su sistema KITE, diseñado para cubrir grandes extensiones de terreno en tiempos muy reducidos y optimizar la coordinación y gestión de emergencias.

Esteban Pelayo, gerente del PCA ha señalado que “casos como el de WEITEC reflejan perfectamente el valor del ecosistema del Parque Científico de Alicante, donde empresas de base tecnológica desarrollan soluciones con una clara vocación de transferencia y aplicación real. Que una compañía alicantina sea capaz de llevar tecnología de precisión desde el sector agroalimentario hasta la gestión de emergencias es un ejemplo del talento, la versatilidad y la capacidad de innovación que se genera en nuestro entorno”.