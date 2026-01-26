Un estudio pionero en Alicante reclutará a 60 personas con obesidad para tratar de mejorar su calidad de vida

Entre 50 y 60 personas con obesidad y riesgo de pérdida de masa muscular de San Vicente se someterán este año a un estudio piloto que busca mejorar su calidad de vida. La Universidad de Alicante (UA), junto a los Centros de Salud de San Vicente del Raspeig, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), la Universidad Isabel I de Castilla, la Universidad Cardenal Herrera CEU Elche, la Universidad de Burgos y la Universidad Diego Portales (Chile), puntera en esta enfermedad, están detrás de una investigación que evaluará la condición física y las limitaciones de aquellos que sufren obesidad pre-sarcopénica (condición caracterizada por la coexistencia de un alto porcentaje de grasa corporal (obesidad) junto con una disminución de la masa muscular).

El 2 de febrero comenzará el reclutamiento de pacientes pertenecientes a los centros de salud de San Vicente del Raspeig (San Vicente I y II), con edades comprendidas entre 45 y 64 años, que presenten exceso de peso, tengan dificultad para realizar ejercicios de fuerza y puedan acudir de manera autónoma a las actividades del estudio o contar con un familiar que les acompañe.

Los investigadores han querido centrarse en un lugar estratégico y con una población más reducida, por eso han elegido San Vicente, con el objetivo de poner en marcha un proyecto con mayor representación en el futuro. Y es que en la provincia de Alicante, los datos del estudio ENE-COVID señalan una prevalencia del 19,5 % de obesidad y del 36 % de sobrepeso. En el caso de la obesidad, estas cifras se sitúan por encima de la media nacional, según los datos recogidos en la última Encuesta Nacional de Salud.

La obesidad ya afecta a dos de cada diez alicantinos

El estudio, coordinado por Manuel Reig García Galbis, va a medir la condición física y el sueño. Además, se estudiará la relación entre distintas variables de salud como la composición corporal, el grado de dependencia, la presión arterial, el ángulo de fase, la adherencia al estilo de vida mediterráneo y determinados marcadores bioquímicos. Además, se analizarán las características de los pacientes teniendo en cuenta variables sociodemográficas como el nivel de renta y el nivel educativo.

Los participantes se distribuirán en cinco grupos, un grupo control y cuatro grupos de intervención, con entre 10 y 12 personas por grupo. La idea es que arranque en abril y finalice en junio.

Los participantes tendrán una dieta y un plan de ejercicio personalizados

Formación

La investigación busca establecer las bases para usar herramientas digitales en el tratamiento integral de la obesidad pre-sarcopénica, facilitar su aplicación en la atención Primaria y mejorar la calidad de vida de las personas participantes. Para ello, los pacientes van a tener acceso a contenidos formativos, que se estructuran en seis unidades didácticas centradas en el sobrepeso y la obesidad, la población en riesgo de exclusión social, las enfermedades no transmisibles y el estilo de vida mediterráneo, la actividad física, el ejercicio y el sueño, la instauración de hábitos saludables y las intervenciones multidisciplinares como pilar del tratamiento. Cada grupo de pacientes dispondrá de un aula específica para orientar adecuadamente las actividades a realizar durante la intervención.

Los talleres grupales teórico-prácticos, se realizarán una tarde a la semana, enfocados en el estilo de vida y en la adherencia a hábitos saludables para la mejora de la calidad de vida. El apoyo conductual se llevará a cabo a través de este tipo de intervención, porque reforzará los contenidos del aula virtual.

La intervención dietética se basará en un menú estructurado para diez semanas, que será acompañado de recomendaciones adicionales para que ayude a incluir estos cambios en el día a día de los pacientes.

El plan de ejercicio físico combinará sesiones de entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Las sesiones de entrenamiento de fuerza se realizarán en el gimnasio de la Universidad de Alicante dos días por semana, y el ejercicio aeróbico, lo realizarán los pacientes por su cuenta, otros dos o tres días por semana.