La Universidad de Alicante diseñará la mascota de los Mensajes Saludables REUPS 2026

La Red Española de Universidades Promotoras de Salud reconoce el compromiso de la UA con la salud comunitaria, la sostenibilidad y la educación ambiental

El pato es el animal más visible y reconocible del campus de la UA.

R. E.

La Universidad de Alicante ha sido seleccionada por la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS) para diseñar la mascota que acompañará todos los Mensajes Saludables de 2026, una iniciativa de alcance nacional que, de manera mensual, visibiliza un tema clave de salud y bienestar vinculado a un Día Mundial específico.

Este encargo supone un reconocimiento destacado a la trayectoria y al compromiso de la UA con la promoción de la salud y la sostenibilidad ambiental, así como a su participación activa y continuada en la REUPS. A lo largo de 2026, las universidades integrantes de la red difundirán mensajes mensuales centrados en ámbitos prioritarios de la salud pública, como la educación ambiental, la prevención del cáncer, el tabaquismo, la nutrición o la actividad física, todos ellos acompañados por una imagen común diseñada desde la Universidad de Alicante.

La iniciativa ha sido impulsada por la directora del Secretariado de Universidad Saludable de la UA, Sofía García Sanjuán, en colaboración con la profesora María Dolores de Juan Vigaray y Alejandra Guerrero, estudiante del grado en Marketing. El equipo ha trabajado conjuntamente en la creación de una mascota corporativa con forma de pato, un personaje que se adaptará a las distintas acciones y contextos de los Mensajes Saludables de cada mes, reforzando su carácter divulgativo, cercano y educativo.

La elección del pato como mascota responde a un criterio simbólico y coherente con la identidad del campus. Se trata del animal más visible y reconocible de la Universidad de Alicante, pero también de uno de los más vulnerables frente a determinadas conductas cotidianas. La convivencia diaria ha puesto de manifiesto que acciones aparentemente inofensivas, como alimentarlos con pan, interactuar con sus crías o abandonar residuos en las zonas de agua, afectan negativamente a su salud y a su comportamiento natural. En este sentido, la mascota actúa no solo como un símbolo amable e identificativo, sino también como un recordatorio de la responsabilidad compartida, transmitiendo que el bienestar humano y el del entorno dependen de decisiones sostenibles.

TEMAS

