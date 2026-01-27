Amparo Navarro se pone al frente de las universidades de la Comunidad y reivindica al Consell mejoras en el transporte

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha lanzado dos principales reivindicaciones al Consell nada más ponerse al frente de las instituciones académicas de la Comunidad Valenciana. La mejora del transporte a los campus y la inversión autonómica en infraestructuras educativas.

Tras tomar el relevo este martes a Eva Alcón ( Universitat Jaume I de Castelló) como presidenta de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, CRUPV, Navarro ha trasladado de primera mano a la consellera de Universidades, Carmen Ortí, la problemática que están sufriendo, particularmente, los estudiantes de la provincia para acudir cada día a la Universidad por la insuficiencia del servicio público que gestiona la Generalitat, que provoca que se generen colas o que los alumnos vayan hacinados en el autobús, según han denunciado los afectados.

Navarro ha vinculado este problema de saturación "con la crisis de la vivienda que también están padeciendo los jóvenes" y que está desencadenando que muchos alumnos tengan que desplazarse grandes distancias para poder estudiar porque los precios para alquiler de habitaciones se han disparado. Frente a ello, ha reclamado más frecuencias y más bonos transporte para dar a los universitarios más facilidades.

Los estudiantes han enviado fotos a los responsables políticos para mostrar sus quejas / INFORMACIÓN

Otra de las cuestiones que la representante de las universidades valencianas ha puesto sobre la mesa de la conselleria es el reclamo de las instituciones académicas para contar con fondos específicos autonómicos para renovar las infraestructuras educativas, una necesidad singular que afecta de lleno al campus de la UA, al contar con edificios históricos centenarios que se encuentran muy deteriorados, hasta el punto de haber tenido que reubicar a alumnos e investigadores por las caídas de techos.

Por ello, ha trasladado a Ortí la necesidad de desarrollar el Plan Plurianual de Financiación, aprobado el pasado año, que aunque supone un avance para la estabilidad de las universidades, todavía tiene sin concretar el presupuesto con el que pueden contar los campus para este y otros cometidos específicos. También está pendiente de detallar la Generalitat la financiación extra a la que pueden optar las instituciones académicas referidas a los objetivos, otra cuestión que también ha sido reclamada este martes.

Consejos sociales

Tampoco se ha olvidado la recién elegida representante de la CRUPV de la asignatura pendiente que tiene el Consell con los Consejos Sociales de las universidades. Navarro ha recordado a Carmen Ortí que estos órganos, que representan a la sociedad en el ámbito universitario, están en situación de interinidad y le ha reclamado "estabilizarlos" como "una garantía de rendición de cuentas".

Con todo, la rectora de la UA ha apelado a mejorar el modelo de financiación para la Comunidad Valenciana, "porque el sistema público de universidades valencianas es el tercero más potente del Estado español", con lo que ha reiterado la necesidad de más recursos.

Amparo Navarro y el rector de la UMH, en el acto de la CRUPV, este martes en la UA / Jose Navarro

Así, el traspaso de poderes en la CRUPV se ha escenificado en el campus de San Vicente con la presencia de los otros cuatro rectores de las universidades públicas de la Comunidad: Mavi Mestre, de la Universitat de València; José Capilla, de la Universitat Politècnica de València; Eva Alcón, de la Universitat Jaume I de Castelló, y Juan José Ruiz, de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

La presidenta saliente ha destacado que el último año se ha caracteriado por "el diálogo y la colaboración" de los equipos de gobierno de las cinco universidades. Una coordinación que ha vinculado con el Plan Plurianual de financiación, que ha reconocido que "es mejorable, pero da estabilidad y permite planificar con futuro".

Por último, Eva Alcón ha apelado a que el "diálogo y la colaboración sea constante" para seguir trabajando y para mejorar la financiación, en cuanto a las necesidades especificas, además de que sirva detectar "si hay algún desajuste"