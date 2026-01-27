La carrera solidaria del CEU en Elche destina su recaudación a apoyar la educación en las aulas hospitalarias

La Universidad CEU Cardenal Herrera celebrará el próximo 10 de febrero en Elche una nueva edición de su Carrera Solidaria, una iniciativa deportiva cuyo objetivo principal es apoyar la educación en contextos de hospitalización infantil. En esta ocasión, la totalidad de la recaudación obtenida se destinará a la Unidad de Pedagogía Hospitalaria del Hospital General Universitario de Elche, en el marco de un proyecto educativo y de investigación centrado en el uso del storytelling como herramienta terapéutica y pedagógica.

La carrera, organizada por el Servicio de Deportes de la CEU UCH, se desarrollará en el entorno del río Vinalopó, con salida y meta bajo la pasarela del pintor Vicente Albarranch. Se trata de una iniciativa consolidada en el calendario universitario que, edición tras edición, vincula la práctica deportiva con proyectos de carácter social y educativo, reforzando su dimensión solidaria.

Desde la organización subrayan que el 100 % de los ingresos procedentes de las inscripciones se destinará al proyecto educativo, asumiendo la universidad los costes derivados de la organización de la prueba. El director del Servicio de Deportes del CEU, Pedro Miralles, explica que la carrera “se plantea cada año como una oportunidad para canalizar el compromiso solidario a través del deporte, vinculándolo a iniciativas con un impacto directo y tangible”.

Una prueba con distintas modalidades deportivas

La Carrera Solidaria CEU Elche está diseñada para permitir la participación de personas con distintos perfiles deportivos. Para ello, se han previsto varias modalidades que se desarrollarán de forma escalonada a lo largo de la mañana.

La modalidad de corredores, con una distancia de 5,2 kilómetros, tendrá su salida a las 12:00 horas. A continuación, a las 12:15 horas, se dará la salida a la carrera inclusiva, que podrá realizarse sobre un recorrido de 1,9 o 5,2 kilómetros, y a la modalidad de andarines, con una distancia de 1,9 kilómetros. Además, se mantiene la opción de dorsal cero, destinada a aquellas personas que deseen colaborar con el objetivo solidario sin participar físicamente en la prueba.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 9 de febrero a las 23:59 horas y pueden formalizarse a través de la plataforma habilitada por la organización en la web.

En cuanto a la recogida de dorsales, esta se realizará los días 5 y 6 de febrero, en la conserjería de la sede de CEU Carmelitas, en horario de 9:00 a 15:00 horas, y el mismo día de la carrera, 10 de febrero, en la carpa instalada en la zona de salida, entre las 9:00 y las 11:00 horas.

Una carrera solidaria al servicio de las aulas hospitalarias

El destino de la recaudación constituye el núcleo de esta edición de la Carrera Solidaria del CEU en Elche. Los fondos obtenidos permitirán financiar la creación de una biblioteca específica de aula para la Unidad de Pedagogía Hospitalaria del Hospital General Universitario de Elche, como parte de un proyecto educativo y de investigación impulsado desde la universidad.

Este proyecto se centra en el uso del storytelling terapéutico como recurso pedagógico en el ámbito hospitalario. Parte de la premisa de que la narración de cuentos puede contribuir a mejorar el bienestar emocional de los menores hospitalizados, facilitar la expresión de emociones y mantener el vínculo con el aprendizaje durante los periodos de ingreso.

La iniciativa se apoya en una investigación previa desarrollada durante el curso 2024-2025, cuyos resultados se publicaron en el artículo científico Storytelling Therapy in Hospital Classrooms: A Therapeutic Tool for Learning and Emotional Wellbeing of Hospitalised Children. En este trabajo se analizó el impacto del storytelling en el aprendizaje y el bienestar emocional de niños hospitalizados, sentando las bases para su aplicación práctica en las aulas hospitalarias.

La investigadora Marta Ruiz, una de las responsables del proyecto, señala que esta nueva fase “permite dar un paso más y trasladar los resultados de la investigación al ámbito educativo real, dotando a las aulas hospitalarias de recursos concretos y adaptados a las necesidades de los menores”. Según explica, la biblioteca que se creará no se concibe únicamente como un fondo de libros, sino como un recurso pedagógico estructurado, vinculado a propuestas didácticas específicas.

Investigación aplicada y formación universitaria

Además de la dotación bibliográfica, el proyecto contempla el diseño de materiales didácticos asociados a los libros seleccionados y la elaboración de una guía educativa que facilite el uso del storytelling en contextos hospitalarios. Este material será de acceso libre y podrá ser utilizado tanto por el personal docente de las unidades de pedagogía hospitalaria como por entidades de voluntariado que trabajan con menores hospitalizados.

En el desarrollo de estas propuestas participa también el alumnado de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria del CEU, integrando la experiencia en su proceso formativo. De este modo, la iniciativa conecta investigación, docencia y acción social, favoreciendo la transferencia del conocimiento generado en la universidad hacia el entorno sanitario y educativo.