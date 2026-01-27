El CEU se suma al II Congreso de Educación de Elche para reflexionar sobre los retos del aula

La ciudad de Elche acogerá el próximo 31 de enero la segunda edición del Congreso de Educación de la Ciudad de Elche, una cita que volverá a reunir a docentes, especialistas y profesionales del ámbito educativo para reflexionar sobre los desafíos actuales del aula. El encuentro tendrá lugar en el Gran Teatro y contará nuevamente con la colaboración de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que se suma al congreso como parte de su compromiso con una formación universitaria conectada con la realidad educativa y social.

Bajo el lema «La educación que nos transforma», el congreso propone una jornada intensiva de ponencias y experiencias centradas en aspectos clave como la motivación, el lenguaje, la neuroeducación, la tecnología aplicada al aula o el liderazgo educativo. La iniciativa se consolida así como un espacio de encuentro entre el ámbito académico, la práctica docente y la reflexión social en torno al aprendizaje.

Un programa con voces destacadas del ámbito educativo

El II Congreso de Educación de la Ciudad de Elche reunirá a algunos de los ponentes más reconocidos del panorama educativo nacional, con intervenciones que abordan la enseñanza desde enfoques complementarios y actuales.

La jornada se abrirá con Luis Galindo, experto en liderazgo y desarrollo personal, que ofrecerá la ponencia «Reilusionarse: la ilusión marca la diferencia», centrada en el papel de la motivación y el sentido profundo de la tarea educativa. A continuación, Marta Romo, pedagoga y especialista en neurociencia aplicada al liderazgo, abordará la influencia del lenguaje en los procesos de aprendizaje con la conferencia «La magia de las palabras».

El programa continuará con Miguel de Lucas, doctor en Comunicación Social y psicólogo, que presentará «Hay un mago en ti», una intervención que combina ciencia, emoción y narrativa para reflexionar sobre el potencial individual en el ámbito educativo.

Por la tarde, el congreso retomará el debate con Jesús Guillén, referente en neuroeducación, que profundizará en el papel de las funciones ejecutivas en el aprendizaje y en la vida cotidiana. La dimensión tecnológica tendrá también un espacio específico con la participación de Rosa Liarte, que analizará el uso pedagógico de la tecnología en el aula desde una perspectiva aplicada y realista.

El cierre del congreso correrá a cargo del maestro y escritor César Bona, que reflexionará sobre el papel de la educación en un contexto marcado por la inteligencia artificial, reivindicando la centralidad de la empatía y las relaciones humanas en el proceso educativo.

Universidad y ciudad, un diálogo en torno a la educación

La participación del CEU en este congreso se enmarca en su modelo educativo, orientado a conectar la formación universitaria con los grandes debates pedagógicos y sociales. En este contexto, el encuentro se concibe como una oportunidad para que el alumnado universitario y los profesionales de la educación compartan espacios de reflexión y contrasten ideas con referentes del sector.

Entre los asistentes se encontrarán estudiantes del Plan de Excelencia del CEU, un programa académico dirigido a alumnos de alto rendimiento que complementa su formación mediante actividades culturales, académicas y formativas de alto nivel, así como la asistencia a jornadas y encuentros externos vinculados a su ámbito de estudio.

El II Congreso de Educación de la Ciudad de Elche tendrá además un carácter solidario, ya que la entrada será benéfica y la recaudación se destinará íntegramente a una entidad social del entorno. De este modo, el encuentro refuerza también su dimensión cívica y su vinculación con la ciudad.