Un profesor del CEU UCH explora cómo el sistema nervioso y los músculos explican el movimiento humano

¿Qué mecanismos permiten que el cuerpo humano se mueva de forma consciente o involuntaria? ¿Cómo se coordinan el sistema nervioso y los músculos para generar acciones tan diversas como caminar, mantener la postura o incluso dirigir la mirada? A estas preguntas da respuesta Movimiento: Introducción a la neurofisiología muscular, el libro publicado por Vicente Hernández Rabaza, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera, junto a Lucie Picard, estudiante de Veterinaria de la Universidad UCH-CEU, una obra de divulgación científica que traslada al lector no especializado los principios básicos que explican el movimiento humano.

El libro propone un recorrido por la neurociencia y la fisiología muscular con un enfoque accesible y didáctico, sin renunciar al rigor académico. Su punto de partida es la experiencia docente universitaria, lo que se traduce en una estructura basada en preguntas, explicaciones progresivas y ejemplos que conectan la ciencia con la vida cotidiana. El objetivo es facilitar la comprensión de procesos complejos que forman parte de la experiencia corporal diaria, pero que rara vez se explican fuera del ámbito académico.

Un libro nacido en la docencia universitaria

Según explica Vicente Hernández, el origen de la obra está estrechamente ligado a su actividad como profesor. “Es un texto que nació en un aula, y quizá por eso, entre sus páginas se intercalan divulgación científica y muchas preguntas, como suele ocurrir en las clases”, señala. Esa forma de plantear el contenido, basada más en el diálogo y la reflexión que en la exposición cerrada, acompaña al lector a lo largo del libro.

A partir de ese enfoque, la obra aborda tanto los movimientos voluntarios como los involuntarios, explicando cómo el sistema nervioso central y periférico se coordina con la musculatura para producir acciones aparentemente simples. El texto se detiene también en procesos automáticos, como el latido del corazón o la actividad digestiva, mostrando su base neuromuscular y ayudando a comprender cómo funcionan mecanismos que normalmente pasan desapercibidos.

Ciencia del movimiento y experiencia cotidiana

Uno de los rasgos más destacados de Movimiento: Introducción a la neurofisiología muscular es su carácter transversal. La obra no se limita a describir procesos biológicos, sino que los sitúa en contextos reconocibles para el lector. La práctica clínica, el arte, la historia o la experiencia cotidiana sirven como ejemplos para ilustrar cómo la ciencia del movimiento atraviesa múltiples dimensiones de la vida humana.

“Al intentar dar respuesta a estas preguntas, encontramos aplicaciones y ejemplos en la vida diaria, en la práctica clínica, en el arte o en la historia, con los que hemos intentado condimentar este libro”, explica el autor. De este modo, el texto conecta el conocimiento científico con situaciones reales, facilitando la comprensión y despertando el interés por una disciplina que influye directamente en la forma en que vivimos y nos relacionamos con el entorno.

El libro plantea también cuestiones de mayor alcance, como la relación entre cuerpo y mente, o la manera en que procesos neuromusculares influyen en experiencias subjetivas como la percepción estética, la meditación o la conciencia corporal. Estas reflexiones amplían el campo de interés del texto y lo acercan a lectores de perfiles diversos.

Transferencia de conocimiento desde la universidad

La publicación se inscribe en una línea de trabajo orientada a la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia la sociedad. En este sentido, la obra representa una extensión natural de la actividad docente e investigadora, trasladando al público general contenidos que habitualmente permanecen en el ámbito académico.

El objetivo del libro, subraya Hernández, es “alimentar la curiosidad de las personas que se acercan por primera vez a la ciencia del movimiento, y también de aquellas que ya han recorrido parte del camino”. Para ello, ofrece una base conceptual sólida que permite comprender los fundamentos de la neurofisiología muscular y sirve como punto de partida para quienes deseen profundizar posteriormente en esta disciplina.