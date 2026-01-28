Casas se alza con el honoris causa de la UA y alerta del deterioro institucional por el bloqueo en la renovación del Poder Judicial

María Emilia Casas Baamonde, la primera mujer que presidió el Tribunal Constitucional, se alzó este miércoles con el título de doctora honoris causa por la Universidad de Alicante (UA) con un profundo discurso en el que reivindicó la calidad democrática, alertó del deterioro institucional por el bloqueo en la renovación del Consejo del Poder Judicial, defendió el papel del Derecho del Trabajo ante la precariedad y la digitalización, y reclamó una igualdad efectiva como exigencia de la democracia.

La presidenta emérita del órgano judicial agradeció un reconocimiento que calificó como "el mayor honor universitario" y que, según dijo, refuerza sus convicciones sobre el valor de la universidad pública "en un entorno caracterizado por la turbulencia", marcado por cambios sociales, económicos y tecnológicos que suponen "grandes desafíos para la Institución y sus fines de lograr una sociedad más justa, empática y sostenible".

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la crisis de la calidad democrática derivada del incumplimiento constitucional en la renovación de los órganos judiciales. La primera mujer catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social fue tajante al afirmar que el bloqueo institucional no es una cuestión menor ni coyuntural. "El incumplimiento de los plazos legales por las Cámaras, y de la búsqueda de consenso sobre cada candidato o candidata, es un incumplimiento grave de la Constitución", dijo.

Investidura de María Emilia Casas Baamonde como doctora honoris causa por la UA. / ROBERTO RUIZ (UA)

A su juicio, esta situación de actualidad "perjudica la calidad de nuestra democracia" y vacía de legitimidad a instituciones esenciales del Estado de Derecho. En esta línea, recordó que la legitimación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial es democrática, no corporativa, y se basa en la renovación periódica prevista por la Constitución.

Casas vinculó este deterioro institucional con la discriminación estructural de las mujeres en la Justicia, aportó datos actuales sobre su infrarrepresentación en los altos órganos judiciales y defendió la reciente Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria como una medida necesaria para reforzar la legitimidad democrática: "La igualdad efectiva constituye una exigencia, no ya de calidad democrática, sino de la democracia misma".

En clave social y económica, la catedrática de Derecho del Trabajo abordó los retos actuales del mercado laboral, la precariedad y la transformación digital, reivindicando la centralidad del trabajo como elemento de ciudadanía: "El objeto del Derecho del Trabajo es el trabajo, y no el empleo".

La rectora de la UA, durante su intervención en la ceremonia de Santo Tomás de Aquino. / ROBERTO RUIZ (UA)

Reformas laborales

Criticó con dureza las reformas laborales de las crisis económicas que subordinan los derechos sociales a la lógica del mercado y denunció que se haya trasladado la responsabilidad del fracaso económico a las personas trabajadoras. Frente a ello, defendió un nuevo modelo de protección “más allá del empleo”, capaz de acompañar trayectorias laborales discontinuas en un contexto marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y el envejecimiento demográfico.

La ex magistrada destacó también el papel del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social durante la pandemia, cuando, según recordó, los países con Estados de bienestar fuertes “resistieron mejor” y pudieron sostener rentas, empleo y cohesión social.

Su investidura se produjo en el marco de la celebración de Santo Tomás de Aquino, donde la rectora Amparo Navarro lanzó un mensaje en defensa de la calidad de las universidades públicas y advirtió de los peligros del auge de la privada. "La tradición española y europea se ha basado siempre en universidades públicas de mucha calidad, siendo minoritarias las universidades privadas". La dirigente universitaria indicó que "esa tendencia se está revirtiendo, lo cual en algunos casos puede afectar a la calidad de la enseñanza y al concepto de enseñanza superior".