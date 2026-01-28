La UA investigará la erosión del suelo y la sedimentación con instituciones europeas y asiáticas

La degradación del suelo y la búsqueda de soluciones para combatir esta amenaza, así como la acumulación de sedimentos en sistemas fluviales y costeros va ser estudiada por la Universidad de Alicante (UA). Después de que otros estudios hayan evidenciado ya que la provincia es la más desertificada de España por el calor extremo y el impacto de la agricultura y el turismo, la institución académica se ha embarcado en una nueva investigación internacional junto a instituciones de Europa y Asia.

El proyecto europeo Suresoil –SUstainable and REsiliente solutions for SOIL erosion control and sedimento management ('soluciones sostenibles y resilientes para el control de la erosión del suelo y la gestión de sedimentos') está financiado por el programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte Europa. Inició oficialmente su actividad el 1 de enero de 2026 y tendrá una duración de 48 meses, hasta el 31 de diciembre de 2029. Cuenta con un presupuesto total de 1.803.600 euros, de los cuales 280.560 corresponden en la Universidad de Alicante.

En el marco del proyecto, la Universidad de Alicante lidera el primer paquete de trabajo, centrado en la cartografía y la monitorización de alta resolución de los puntos críticos de erosión y del transporte de sedimentos, una línea clave para identificar áreas vulnerables y mejorar la capacidad de respuesta ante procesos de degradación del suelo y sedimentación.

Los profesores de la UA con el equipo de la Universidad de Warwick durante el encuentro inicial del proyecto.

La investigación aborda la creciente problemática de la erosión del suelo, que afecta ya más del 60 % de los suelos europeos y supone una amenaza directa para la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la resiliencia climática. Además de reducir la fertilidad del suelo, estos procesos generan una intensa sedimentación en ríos, lagos y zonas costeras, con impactos negativos sobre los ecosistemas acuáticos, las infraestructuras hidráulicas y la calidad del agua, favoreciendo fenómenos como la eutrofización.

El problema se ve agraviado por el aumento de fenómenos meteorológicos extremos –inundaciones, sequías o incendios forestales– asociados al cambio climático, que afectan tanto Europa como países de Asia como Japón, China o Tailandia.

El proyecto integra conocimientos en geociencias, ingeniería civil, ciencias ambientales y análisis de datos, con el objetivo de desarrollar herramientas y soluciones prácticas para el seguimiento, el control y la gestión de la erosión del suelo y la sedimentación en diferentes contextos geográficos.

Además de la University of Warwick como entidad coordinadora, el consorcio está integrado por la Universitat de València, la École Nationale des Ponts et Chaussées (Francia), la National and Kapodistrian University of Athens (Grecia), el Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia), Critical Care Science Services Ltd (Reino Unido), la Kyushu University (Japón), la Suranaree University of Technology (Tailandia), así como las universidades chinas Wenzhou University y Qingdao University of Technology.

La reunión inicial del consorcio se celebró el 16 de enero en la University of Warwick (Reino Unido), entidad coordinadora del proyecto, y reunió a representantes de las 11 instituciones científicas participantes, procedentes de Europa y Asia. Por parte de la Universidad de Alicante participaron en este primer encuentro José Luis Pastor Navarro, investigador principal del proyecto a la UA y profesor del Departamento de Ingeniería Civil, así como Roberto Tomás Jover, catedrático de Ingeniería del Terreno.