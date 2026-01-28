La UA sube al puesto 266 del ranking de las mejores universidades de Europa y la UMH al 501

La Universidad de Alicante (UA) ha escalado al puesto 266 del ranking de las mejores universidades europeas, el QS World University Rankings: Europe 2026, tras mejorar 20 puestos respecto a la pasada edición. Por su parte, la Universidad Miguel Hernández (UMH) se sitúa en el rango 501-510 tras pasar de la posición 521-530. El número de universidades evaluadas ha pasado de 685 a 958, pertenecientes a 42 países, lo que incrementa la competencia y eleva el valor de los avances logrados por las instituciones que mejoran su posición. Esta clasificación está considerada como una de los más fiables y reconocidas internacionalmente en el ámbito de la educación superior.

El listado, elaborado por la consultora internacional QS Quacquarelli Symonds, se elabora a partir de doce indicadores que permiten una evaluación integral de las universidades. Entre ellos se encuentran la reputación académica, la ratio entre profesorado y alumnado, la producción científica y el impacto de la investigación, la internacionalización del profesorado, la movilidad estudiantil, así como los resultados en empleabilidad y el compromiso con la sostenibilidad, aspectos cada vez más determinantes en la valoración de las instituciones universitarias a nivel global.

Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche. / Matías Segarra

En el contexto europeo, el ranking sitúa a la Universidad de Oxford como la mejor del continente, tras ascender desde la tercera posición del año pasado. Le siguen ETH Zurich, que desciende al segundo puesto, y Imperial College London, que baja al tercero. La Universidad de Cambridge ocupa la quinta posición. Estos resultados reflejan la elevada exigencia del sistema universitario europeo y el peso de las instituciones históricas y altamente especializadas en la parte alta de la clasificación.

En cuanto a la representación española, de las 62 universidades incluidas, únicamente 13 han mejorado su posición, mientras que 31 han descendido, un dato que pone de relieve la dificultad de progresar en un entorno cada vez más competitivo y que refuerza el valor del avance obtenido por la UA, que es la universidad de la Comunidad Valenciana que más ha ascendido en esta edición. La UA ocupa el puesto 21 de las universidades españolas con mejores resultados. Los tres primeros son para la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Autónoma de Madrid.

Vistas al campus de la UMH / INFORMACIÓN

Valoración de la UA

El vicerrector de Estudios y Calidad, Francisco Torres Alfosea, subraya la relevancia de este logro que consolida a la UA como una de las mejores universidades europea señala también el esfuerzo colectivo que lo hace posible: “Aparecer en una posición tan destacada dentro de un ranking de este nivel es un reconocimiento al trabajo sostenido de nuestra comunidad universitaria en docencia, investigación e internacionalización”

Asimismo, Torres Alfosea resalta que el hecho de que “el QS Europe evalúa exclusivamente a universidades que forman parte del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que convierte a este ranking en un entorno especialmente exigente y competitivo”. En este sentido, añade que “la mejora de la Universidad de Alicante demuestra que las políticas de calidad académica y de mejora continua están dando excelentes resultados, que están siendo reconocidos a nivel internacional”.