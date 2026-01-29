Universidad
La UA exige un B2 de español a los alumnos extranjeros con estudios sanitarios empezados que quieran plaza en Medicina y Enfermería
La institución académica aprueba una normativa para delimitar los estudiantes que entran ante la "altísima demanda" que se registra
La alta demanda de plaza en las carreras de Medicina y Enfermería ha llevado a la Universidad de Alicante a endurecer los requisitos para admitir a alumnos del resto de España o del extranjero con estudios sanitarios ya empezados. Por ejemplo, los estudiantes procedentes de países no hispanohablantes deberán acreditar un nivel B2 de español
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves una normativa específica para regular la admisión del alumnado que ya han iniciado grados universitarios y que desean incorporarse a los grados adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Este tipo de regulación ya la tienen otras universidades, como es el caso de la Miguel Hernández, que también exige este nivel de español en Farmacia y en todas las Ingenerías de la Politécnica al detectar un aluvión de estudiantes extranjeros.
Desde la UA han defendido que la regulación responde a la necesidad de "acotar" los criterios para decidir a qué alumnos de fuera entran siempre que quede alguna vacante, aunque el abandono de los estudios sanitarios es mínimo. Además, rechazan que se ponga en marcha por haberse detectado un coladero de estudiantes o cualquier otro problema similar.
Lo que sí que ha reconocido la institución académica es que esta nueva regulación responde a la "altísima presión por la demanda" que tienen estos estudios, especialmente el Grado en Medicina. Para hacerse una idea del tirón de estas carreras, para este curso Enfermería, el título más demandado de la UA, recibió 978 solicitudes en primera opción para 200 plazas. Le siguió en los mismos términos Medicina, con 961 peticiones para 86 plazas. En esa última titulación, según los estudiantes, puede haber entre 7 y 8 alumnos procedentes de otras universidades en una clase de 86, y la mayoría de extranjeros suelen ser latinoamericanos.
También ha admitido la Universidad de Alicante que "busca proteger la financiación pública asociada al aumento de plazas y garantizar un uso responsable de los recursos docentes, en particular de las plazas de prácticas clínicas en hospitales y centros sanitarios". Así lo ha explicado el vicerrector de Estudiantes y Empleo, quien ha señalado que el proceso "se basará en criterios claros y justos".
Esto se produce en una Comunidad, en la que, además, más de un tercio de las plazas de las universidades son adjudicadas a estudiantes de otras comunidades, según la Conselleria de Educación.
Para asegurar la "equidad y la transparencia", la UA va a priorizar, por un lado, la afinidad de los estudios previos del alumnado y, por otro, su rendimiento académico, evaluado a través de la nota de la Prueba de Acceso a la Universidad o del expediente universitario.
En concreto, el acceso y la admisión del estudiantado estarán condicionados por el número de plazas que se ofertan. La determinación del número de plazas puede establecerse mediante un porcentaje de las plazas ofertadas a estudiantes de nuevo ingreso, de acuerdo con la Memoria de verificación de cada título de grado. Ese porcentaje puede prorrogarse para cada curso académico, salvo acuerdo de la Junta de Facultad que lo modifique.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante publicará las plazas ofertadas al inicio del plazo de presentación de solicitudes. Dentro de esta oferta y para cada estudio de grado, la Junta de la Facultad de Ciencias de la Salud podrá establecer, si así lo considera un cupo de plazas para estudiantes del resto de España o del extranjero, así como una nota mínima de admisión para ser valorada la solicitud presentada por la persona interesada.
Nota mínima
Para solicitar la admisión es necesario cumplir algunos requisitos. En primer lugar, la UA podrá exigir una nota mínima, según lo que establezca la Facultad de Ciencias de la Salud para cada grado; si no se alcanza, la solicitud deberá hacerse por el procedimiento general de preinscripción. Además, es obligatorio que se reconozcan al menos 30 créditos ECTS de los estudios previos; si no se obtiene ese reconocimiento, también se deberá acudir a la preinscripción general. En el caso de estudios universitarios extranjeros ya finalizados, no se puede haber solicitado ni obtenido la homologación o equivalencia del título en España.
Además, la normativa incorpora un importante compromiso social, ya que permite la admisión excepcional y fuera de cupo de víctimas de violencia de género que necesiten trasladarse por motivos de seguridad. Este procedimiento se simplifica y será aplicable tanto a estudiantes de la Unión Europea como de fuera de ella.
Menos burocracia para las becas destinadas a alumnos vulnerables
La Universidad de Alicante también ha decidido simplificar la burocracia para las becas destinadas a alumnos con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas bajo protección internacional. El Consejo de Gobierno ha aprobado por unanimidad las nuevas Bases Reguladoras de las Becas de Ayuda de Matrícula para estudios de Grado y para Estudios de Máster que concede la propia institución. "Se trata de un sistema de protección social que garantiza que ningún estudiante con talento deba abandonar sus estudios por motivos económicos", explicó el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz Callado.
Ambos documentos constituyen “una declaración de intenciones sobre el modelo de universidad que defendemos, ya que unificamos criterios con la Ley General de Subvenciones y la normativa autonómica para crear un marco jurídico más claro y predecible”, señaló el vicerrector. Entre las modificaciones más relevantes, destaca la creación de mecanismos de adjudicación directa para estos colectivos. Con ello, "la exención de tasas será ahora un proceso ágil y automático, eliminando trámites redundantes que hasta ahora solo añadían dificultad a situaciones ya de por sí complejas", detalló.
En cuanto a las Bases Reguladoras para los estudios de Máster, el vicerrector de Estudiantes y Empleo ha explicado que en un contexto donde la especialización es clave para la inserción laboral, “desde la Universidad de Alicante queremos reforzar nuestro compromiso para que el posgrado sea un derecho real y no un privilegio”.
Con las nuevas bases se han unificado los criterios socioeconómicos y de diversidad familiar como ejes centrales de la concesión con el objetivo de que la inversión pública en becas “llegue de forma eficiente a quienes más lo necesitan, consolidando nuestra estrategia de acompañamiento integral al estudiantado en todas las etapas de su formación universitaria”, concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años de actividad y este es el negocio que lo sustituirá
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario