La UA exige un B2 de español a los alumnos extranjeros con estudios sanitarios empezados que quieran plaza en Medicina y Enfermería

La alta demanda de plaza en las carreras de Medicina y Enfermería ha llevado a la Universidad de Alicante a endurecer los requisitos para admitir a alumnos del resto de España o del extranjero con estudios sanitarios ya empezados. Por ejemplo, los estudiantes procedentes de países no hispanohablantes deberán acreditar un nivel B2 de español

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves una normativa específica para regular la admisión del alumnado que ya han iniciado grados universitarios y que desean incorporarse a los grados adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Este tipo de regulación ya la tienen otras universidades, como es el caso de la Miguel Hernández, que también exige este nivel de español en Farmacia y en todas las Ingenerías de la Politécnica al detectar un aluvión de estudiantes extranjeros.

Desde la UA han defendido que la regulación responde a la necesidad de "acotar" los criterios para decidir a qué alumnos de fuera entran siempre que quede alguna vacante, aunque el abandono de los estudios sanitarios es mínimo. Además, rechazan que se ponga en marcha por haberse detectado un coladero de estudiantes o cualquier otro problema similar.

Lo que sí que ha reconocido la institución académica es que esta nueva regulación responde a la "altísima presión por la demanda" que tienen estos estudios, especialmente el Grado en Medicina. Para hacerse una idea del tirón de estas carreras, para este curso Enfermería, el título más demandado de la UA, recibió 978 solicitudes en primera opción para 200 plazas. Le siguió en los mismos términos Medicina, con 961 peticiones para 86 plazas. En esa última titulación, según los estudiantes, puede haber entre 7 y 8 alumnos procedentes de otras universidades en una clase de 86, y la mayoría de extranjeros suelen ser latinoamericanos.

También ha admitido la Universidad de Alicante que "busca proteger la financiación pública asociada al aumento de plazas y garantizar un uso responsable de los recursos docentes, en particular de las plazas de prácticas clínicas en hospitales y centros sanitarios". Así lo ha explicado el vicerrector de Estudiantes y Empleo, quien ha señalado que el proceso "se basará en criterios claros y justos".

Esto se produce en una Comunidad, en la que, además, más de un tercio de las plazas de las universidades son adjudicadas a estudiantes de otras comunidades, según la Conselleria de Educación.

Estudiantes de Medicina en la UA, al inicio de curso. / ALEX DOMINGUEZ

Para asegurar la "equidad y la transparencia", la UA va a priorizar, por un lado, la afinidad de los estudios previos del alumnado y, por otro, su rendimiento académico, evaluado a través de la nota de la Prueba de Acceso a la Universidad o del expediente universitario.

En concreto, el acceso y la admisión del estudiantado estarán condicionados por el número de plazas que se ofertan. La determinación del número de plazas puede establecerse mediante un porcentaje de las plazas ofertadas a estudiantes de nuevo ingreso, de acuerdo con la Memoria de verificación de cada título de grado. Ese porcentaje puede prorrogarse para cada curso académico, salvo acuerdo de la Junta de Facultad que lo modifique.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante publicará las plazas ofertadas al inicio del plazo de presentación de solicitudes. Dentro de esta oferta y para cada estudio de grado, la Junta de la Facultad de Ciencias de la Salud podrá establecer, si así lo considera un cupo de plazas para estudiantes del resto de España o del extranjero, así como una nota mínima de admisión para ser valorada la solicitud presentada por la persona interesada.

Estudiantes de Medicina, en la Universidad de Alicante / Jose Navarro

Nota mínima

Para solicitar la admisión es necesario cumplir algunos requisitos. En primer lugar, la UA podrá exigir una nota mínima, según lo que establezca la Facultad de Ciencias de la Salud para cada grado; si no se alcanza, la solicitud deberá hacerse por el procedimiento general de preinscripción. Además, es obligatorio que se reconozcan al menos 30 créditos ECTS de los estudios previos; si no se obtiene ese reconocimiento, también se deberá acudir a la preinscripción general. En el caso de estudios universitarios extranjeros ya finalizados, no se puede haber solicitado ni obtenido la homologación o equivalencia del título en España.

Además, la normativa incorpora un importante compromiso social, ya que permite la admisión excepcional y fuera de cupo de víctimas de violencia de género que necesiten trasladarse por motivos de seguridad. Este procedimiento se simplifica y será aplicable tanto a estudiantes de la Unión Europea como de fuera de ella.