Control de peces escapados de piscifactorías, a golpe de móvil en Alicante

Diferenciar peces salvajes y de cultivo con imágenes tomadas desde un teléfono móvil. Es el ambicioso reto en el que trabajan investigadores de la Universidad de Alicante (UA) para abordar la problemática de los escapes de ejemplares desde granjas de acuicultura en mar abierto, un fenómeno con importantes implicaciones ecológicas, económicas y sociales.

Sus autores han presentado en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), los resultados del proyecto GLORiA-TOOLS (GLObal change Resilience in Aquaculture – Tools for Long-term Sustainability), una iniciativa de I+D+i que culmina varios años de investigación aplicada orientada a mejorar la resiliencia ambiental y socioeconómica de la acuicultura marina en un contexto de cambio global. El proyecto, que coordina la UA y cuenta como socios con la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Politécnica de Cartagena.

Los investigadores ha logrado avanzar desde niveles tecnológicos muy bajos hasta el desarrollo de herramientas con potencial para su comercialización. En palabras del profesor de Ciencias del Mar de la UA y coordinador del proyecto, Kilian Toledo Guedes, “pocos proyectos pueden presumir de haber partido casi únicamente de una idea teórica y, en tan poco tiempo, haber alcanzado herramientas que, aunque todavía son prototipos, ya podrían evolucionar hacia estadios precomerciales”.

La acuicultura supera por primera vez a la pesca silvestre / Información

Entre los resultados más destacados se encuentran las herramientas de modelización y predicción espacio-temporal del riesgo de escape, integradas en un aplicativo web que permite visualizar escenarios en función de variables ambientales, como la altura de ola. Aunque estas herramientas no permiten una prevención a largo plazo debido a la limitada ventana temporal de los datos ambientales, sí facilitan la anticipación operativa. “El aplicativo no evita el escape, pero permite preactivar planes de contingencia y preparar a los distintos actores ante un posible evento”, explica Toledo.

Biosensores con infrarrojos

Uno de los pilares del proyecto es la trazabilidad del pescado escapado, que se ha abordado desde múltiples enfoques. Así, han avanzado en la aplicación de marcadores genéticos, en el diseño de biosensores basados en biomarcadores y en la validación de dispositivos de infrarrojo cercano (NIR), que permiten distinguir peces salvajes y cultivados sin necesidad de tomar muestras. A ello, tal y como destaca el coordinador del proyecto, se suma el uso innovador de la huella isotópica, que amplía el enfoque tradicional de la trazabilidad, ya que “no solo nos permite identificar el origen del pez escapado, sino también entender qué papel está jugando en el ecosistema y cómo se adapta al medio natural”.

Banco de peces / Oceana

El proyecto ha desarrollado, además, una aplicación en versión prototipo, basada en visión artificial y técnicas de ‘machine learning’, capaz de analizar imágenes tomadas con un teléfono móvil para diferenciar peces salvajes y de cultivo. Esta herramienta ha sido concebida para su uso en entornos reales y por usuarios no expertos, lo que amplía su impacto potencial. “Queremos que estas tecnologías no se queden en el laboratorio, sino que puedan ser utilizadas tanto por profesionales como por consumidores”, apunta Toledo.

Presentación del proyecto Gloria Tools 1 de investigadores de la UA / INFORMACIÓN

La iniciativa ha recibido el apoyo de socios como la Plataforma Tecnológica Española para la Pesca y la Acuicultura y se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y están cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) de la Unión Europea.

“El mayor valor para la industria es poder recuperar parte de la biomasa escapada y mejorar la gestión de un problema que, si no se aborda, acaba llegando al consumidor final”, concluye el profesor.