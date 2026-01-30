La UA recibe hasta 20 solicitudes por plaza en Medicina y Enfermería a partir del segundo curso

El traslado de expediente a la Universidad de Alicante (UA) se ha convertido en una auténtica carrera de fondo para los estudiantes de Enfermería y Medicina procedentes de otras universidades. Hasta 20 alumnos compitieron el pasado año por una de sus cotizadas plazas a partir de segundo curso.

Frente a ello, su Consejo de Gobierno acaba de aprobar una normativa para delimitar los estudiantes que entran ante la "altísima demanda" que se registra. Además de priorizar al mejor expediente académico, la institución académica exige un nivel B2 de español. Y es que seis de cada diez estudiantes que logran trasladar su expediente a la UA y se matriculan en estudios de la salud son extranjeros y el resto proceden de universidades nacionales.

La mayor complicación para lograr hueco está en la carrera de Medicina, un grado que lleva tres cursos impartiéndose en el campus de San Vicente (después de que estos estudios dejaran de impartirse en el año 1996). Solo para ocho plazas ofertadas, se han recibido 153 solicitudes, lo que implica que únicamente el 5 % de quienes lo intentan consigue el traslado y que 122 estudiantes permanecen esperando una renuncia que, en la práctica, es poco habitual. Esta carrera tiene 86 cotizadas plazas cada año y para entrar en el primer curso recibió un total de 961 peticiones.

Estudiantes de Medicina hacen prácticas en la sala de anatomía. / Héctor Fuentes

En Enfermería, la carrera más solicitada de la UA, cada plaza, a partir de segundo curso, es disputada por más de cinco estudiantes. Y es que 109 estudiantes solicitaron el traslado de expediente para solo 20 plazas disponibles. De ellos, 68 quedaron en lista de espera y 21 fueron excluidos. El tirón que tiene esta titulación en la UA, considerada como la mejor de España en términos de aprendizaje, según la Fundación CYD, recibió 978 solicitudes en primera opción para 200 plazas.

Estos datos evidencian que el traslado de expediente, lejos de ser una vía alternativa sencilla, se ha convertido en un proceso altamente competitivo, donde decenas de estudiantes luchan por muy pocas plazas, especialmente en los estudios sanitarios.

La universidad ha endurecido los requisitos para admitir a alumnos del resto de España o del extranjero con estudios sanitarios ya empezados

"Uso responsable"

Con base a este panorama, desde la UA han defendido que la regulación responde a la necesidad de "acotar" los criterios para decidir a qué alumnos de fuera entran siempre que quede alguna vacante, aunque el abandono de los estudios sanitarios es mínimo. Además, rechazan que se ponga en marcha por haberse detectado un coladero de estudiantes o cualquier otro problema similar.

También ha admitido la Universidad de Alicante que "busca proteger la financiación pública asociada al aumento de plazas y garantizar un uso responsable de los recursos docentes, en particular de las plazas de prácticas clínicas en hospitales y centros sanitarios". Así lo ha explicado el vicerrector de Estudiantes y Empleo, quien ha señalado que el proceso "se basará en criterios claros y justos". Este tipo de regulación ya la tienen otras universidades, como es el caso de la Miguel Hernández, que también exige este nivel de español en Farmacia y en todas las Ingenierías de la Politécnica al detectar un aluvión de estudiantes extranjeros.

Estudiantes de Medicina en la UA, al inicio de curso. / ALEX DOMINGUEZ

Esto se produce en una Comunidad, en la que, además, más de un tercio de las plazas de las universidades son adjudicadas a estudiantes de otras comunidades, según la Conselleria de Educación. Así, para asegurar la "equidad y la transparencia", la UA va a priorizar, por un lado, la afinidad de los estudios previos del alumnado y, por otro, su rendimiento académico, evaluado a través de la nota de la Prueba de Acceso a la Universidad o del expediente universitario.

En concreto, el acceso y la admisión del estudiantado estarán condicionados por el número de plazas que se ofertan. La determinación del número de plazas puede establecerse mediante un porcentaje de las plazas ofertadas a estudiantes de nuevo ingreso, de acuerdo con la Memoria de verificación de cada título de grado. Ese porcentaje puede prorrogarse para cada curso académico, salvo acuerdo de la Junta de Facultad que lo modifique.