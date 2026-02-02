Investigadores buscan el secreto de la longevidad en Alicante

En una provincia que destaca a nivel nacional por estar entre las que más proporción de centenarios registra (602), según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y donde se estima que casi una tercera parte de la población tendrá más de 65 años en 2039 al jubilarse la generación del «baby boom», investigadores se han propuesto encontrar el secreto de la longevidad. Y lo van a hacer con la puesta en marcha de un estudio en el que reclutarán a un millar de personas para estudiar el ejercicio físico como escudo de diferentes patologías crónicas, enfermedades muy extendidas entre la población, sobre todo, en edades más avanzadas, ya que uno de cada cuatro alicantinos sufre algún tipo de dolor crónico.

En este escenario, el Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Alicante (UA), en el que se encuentra el catedrático José Antonio Pérez Turpín, el primer académico de la provincia en pertenecer a la Academia de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, va a dirigir este estudio pionero que busca analizar la calidad de vida tanto de personas sanas, como de pacientes con alguna patología.

Además de la variante del deporte, las condiciones climáticas y los efectos de la dieta mediterránea, tendrán un especial peso en este estudio, en el que los investigadores también quieren demostrar con datos científicos que los mayores pueden venir a la provincia para mejorar su salud.

El proyecto, liderado por el doctor de la UA Carlos Elvira y con Concha Suárez, como investigadora principal, prevé un seguimiento mínimo de los participantes de diez años. Y es que el objetivo «es evaluar a largo plazo, no solo a corto. Durante diez años realizaremos distintas evaluaciones periódicas, con puntos de control a los dos, tres o cinco años, sin necesidad de esperar al final del estudio para obtener resultados relevantes», explica el diretor de la investigación.

El experto en actividad física subraya que uno de los grandes problemas de los estudios previos sobre ejercicio y salud es su corta duración. «La mayoría de investigaciones se mueven entre seis y 24 semanas, con programas muy cerrados y de laboratorio. Eso no refleja la vida real, que es cambiante, estacional y multifactorial», advierte.



Precisamente por ello, el nuevo estudio busca incorporar esa variabilidad propia del día a día. Lo que quieren analizar cómo influyen esos cambios vitales y si los beneficios del ejercicio se mantienen, aumentan o se modifican a medio y largo plazo.

Elvira destaca que el ejercicio es beneficioso, pero advierte de que no todas las personas responden igual. «No se trata solo de si alguien responde o no al ejercicio, sino de si responde a la dosis aplicada. Una carga excesiva puede provocar que una persona no mejore, no porque el ejercicio sea malo, sino porque la dosis no es la adecuada», apunta. Este planteamiento resulta clave en patologías complejas como la fibromialgia. «En muchos casos observamos mejoras emocionales y sociales, pero no siempre una reducción clara del dolor. No sabemos si el efecto físico necesita dos, tres o incluso cinco años para manifestarse», añade, comparándolo con procesos como la pérdida de peso, que requieren tiempo prolongado.

A quién va dirigido

El estudio incluirá personas de entre 18 y 85 años con enfermedades crónicas controladas, como obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol alto, fibromialgia, artrosis, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, ansiedad y depresión.

Las evaluaciones combinarán pruebas físicas y cuestionarios. «Mediremos la fuerza neuromuscular mediante test de agarre de mano, muy validado científicamente, fuerza del tren inferior con sentadillas, resistencia cardiorrespiratoria con la prueba de marcha de seis minutos, además de cuestionarios sobre calidad de vida, bienestar psicológico, motivación y adherencia al programa», detalla el director del estudio.



La participación será uno de los indicadores clave. «Durante diez años es normal que haya abandonos, enfermedades intercurrentes o pausas. Todo eso también forma parte de la realidad que queremos estudiar», matiza.

El reclutamiento será gradual. El proyecto ya cuenta con la aprobación del comité de ética y ha iniciado una primera fase entre personas vinculadas a programas previos de ejercicio físico y salud. En una segunda fase, el equipo se coordinará con centros de salud y hospitales. El grupo de investigación ha destacado el compromiso de este estudio con consideraciones éticas rigurosas, garantizando el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos y el manejo estricto de cualquier evento adverso.

«Esperamos que los hallazgos de CRONO_2036 no solo beneficien directamente a los participantes, sino que también impulsen un cambio positivo en cómo se aborda la actividad física en la prevención y manejo de enfermedades crónicas», señala otra de las investigadoras del equipo, María José Gomis.

Evidencias

Otros estudios, que ha puesto en marcha este grupo de investigación de la UA en diferentes municipios de la provincia, en el que los participantes tenían una media de 66 años, han arrojado evidencias de cómo el deporte propicia una longevidad más saludable.

Entre ellas, la capacidad aeróbica, evaluada mediante el test de marcha de seis minutos, registró mejoras de entre el 10 % y el 22 %, lo que refleja una mayor resistencia y autonomía. En cuanto a la fuerza y potencia de las piernas, los participantes lograron incrementos superiores al 10 % en el test de sentarse y levantarse durante 30 segundos y por encima del 15 % en el test de cinco repeticiones, indicadores clave para la movilidad diaria. La fuerza del tren superior, medida a través de la fuerza de agarre manual, aumentó entre un 5 % y un 9 %, mientras que la composición corporal mostró una tendencia positiva, con una reducción media del peso cercana al 1,5 %.

Estos avances físicos se tradujeron también en una mejora significativa del bienestar general: un cuestionario (EQ-5D) reveló un aumento del 12 % en la calidad de vida relacionada con la salud y una mejora del 17 % en la salud autopercibida, lo que reforzó el papel del deporte como herramienta fundamental para una vida más saludable.

El envejecimiento saludable se ha convertido así en un foco indiscutible de investigación de la provincia. Otro ejemplo de ello, es la recién constituida cátedra, impulsada por la UA y el resort SHA de l’Alfàs, para investigar en longevidad y microbiota.