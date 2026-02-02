La UA, entre las mejores instituciones europeas tras escalar 20 puestos en el QS World University Rankings: Europe 2026

La Universidad de Alicante (UA) ha dado un paso adelante en su posicionamiento internacional al situarse en el puesto 266 del QS World University Rankings: Europe 2026, publicado recientemente. Este resultado supone una mejora de 20 posiciones respecto a la edición anterior y consolida a la institución como una de las universidades españolas con mayor progresión dentro del panorama europeo de educación superior.

El ranking, elaborado por la consultora internacional QS Quacquarelli Symonds, amplía de forma significativa su alcance en esta edición. El número de universidades evaluadas ha pasado de 685 a 958, pertenecientes a 42 países, lo que incrementa la competencia y eleva el valor de los avances logrados por las instituciones que mejoran su posición, como es el caso de la UA. Esta clasificación está considerada como una de los más fiables y reconocidas internacionalmente en el ámbito de la educación superior.

12 indicadores

El listado se elabora a partir de 12 indicadores que permiten una evaluación integral de las universidades. Entre ellos se encuentran la reputación académica, la ratio entre profesorado y alumnado, la producción científica y el impacto de la investigación, la internacionalización del profesorado, la movilidad estudiantil, así como los resultados en empleabilidad y el compromiso con la sostenibilidad, aspectos cada vez más determinantes en la valoración de las instituciones universitarias a nivel global.

En el contexto europeo, el ranking sitúa a la Universidad de Oxford como la mejor del continente, tras ascender desde la tercera posición del año pasado. Le siguen ETH Zurich, que desciende al segundo puesto, y Imperial College London, que baja al tercero. La Universidad de Cambridge ocupa la quinta posición. Estos resultados reflejan la elevada exigencia del sistema universitario europeo y el peso de las instituciones históricas y altamente especializadas en la parte alta de la clasificación.

En cuanto a la representación española, de las 62 universidades incluidas, únicamente 13 han mejorado su posición, mientras que 31 han descendido, un dato que pone de relieve la dificultad de progresar en un entorno cada vez más competitivo y que refuerza el valor del avance obtenido por la UA, que es la universidad de la Comunitat Valenciana que más ha ascendido en esta edición. La UA ocupa el puesto 21 de las universidades españolas con mejores resultados. Los tres primeros son para la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Autónoma de Madrid.

El vicerrector de Estudios y Calidad, Francisco Torres Alfosea, subraya la relevancia de este logro que consolida a la UA como una de las mejores universidades europeas señala también el esfuerzo colectivo que lo hace posible: “Aparecer en una posición tan destacada dentro de un ranking de este nivel es un reconocimiento al trabajo sostenido de nuestra comunidad universitaria en docencia, investigación e internacionalización”

Asimismo, Torres Alfosea resalta que el hecho de que “el QS Europe evalúa exclusivamente a universidades que forman parte del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que convierte a este ranking en un entorno especialmente exigente y competitivo”. En este sentido, añade que “la mejora de la Universidad de Alicante demuestra que las políticas de calidad académica y de mejora continua están dando excelentes resultados, que están siendo reconocidos a nivel internacional”.

La enseñanza de Turismo y Gestión hotelera de la UA alcanza el puesto 45 a nivel internacional

Los estudios de Turismo y Gestión Hotelera de la Universidad de Alicante (UA) se sitúan en el puesto 45 del mundo, según el Ranking Global de Materias Académicas (GRAS) 2025, elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China), una de las clasificaciones universitarias de mayor prestigio internacional. Este resultado consolida a la UA como una de las instituciones de referencia mundial en el ámbito del turismo. Los estudios de Turismo de la UA son también, según esta clasificación, los segundos mejor valorados de España.

El ranking, que analiza disciplinas académicas de cerca de 2.000 universidades pertenecientes a un centenar de países, destaca, además, otras áreas de conocimiento de la UA, como Química, que figura entre las siete especialidades más valoradas de España y se sitúa en el tramo 201-300 a nivel mundial. Ingeniería Química y Ecología aparecen también entre las 7 y las 19 primeras posiciones nacionales, respectivamente, ambas en el rango 301-400 del mundo. Por su parte, Economía se clasifica entre los puestos 401 y 500 a nivel internacional y entre las 18 primeras universidades españolas.

El vicerrector de Estudios y Calidad de la Universidad de Alicante, Francisco Torres destaca la relevancia de estos resultados y ha destacado el alto nivel de exigencia de esta clasificación: “El ARWU analiza a miles de universidades de todo el mundo, de modo que es muy destacable el hecho de que haya cinco disciplinas de nuestra universidad entre las 500 mejores”.

En la clasificación global del Ranking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU), que se dieron a conocer el pasado mes de agosto, la Universidad de Alicante se sitúa en el tramo 601-700 a nivel internacional y entre las posiciones 15 y 19 dentro del sistema universitario español.