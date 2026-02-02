La Universidad de Alicante consolida y mejora su presencia en el ranking THE por ramas de conocimiento

La Universidad de Alicante refuerza su posicionamiento internacional en la nueva edición 2026 del Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject, uno de los principales rankings internacionales que evalúa a las universidades por áreas de conocimiento.

De acuerdo con los datos publicados por Times Higher Education, la UA mejora de forma notable en el área de Artes y Humanidades, que asciende del tramo 401–500 en 2025 al 301–400 en 2026, consolidando la progresión de esta rama en el ámbito internacional. Asimismo, la institución mantiene su posición en el área de Derecho, situada de nuevo en el rango 251–300, una de las clasificaciones más destacadas de la universidad.

En Economía y Negocios y en Ciencias Sociales, la Universidad de Alicante conserva su presencia en el tramo 601–800, mientras que en Ciencias de la Computación, Ciencias Físicas y Medicina y Salud se mantiene en el rango 801–1000, confirmando la estabilidad de estas áreas en un contexto de creciente competencia global. En la edición de 2026, la UA aparece también clasificada en Estudios en Educación—denominada anteriormente Educación— en el tramo 401–500, y en Ingeniería, en el rango 801–1000.

El vicerrector de Estudios y Calidad de la Universidad de Alicante, Francisco José Torres Alfosea, valora estos resultados señalando que “los resultados alcanzados en la edición de 2026 de este ranking Time Higher Education, confirman la solidez del proyecto académico y científico de la Universidad de Alicante, así como la consistencia de nuestros resultados en áreas clave del conocimiento”. En este sentido, incide especialmente en la mejora en Artes y Humanidades, “una rama estratégica para la UA que refleja el esfuerzo continuado del profesorado y del personal investigador por reforzar la calidad y el impacto internacional de su trabajo”.

Torres Alfosea remarca también que “mantener posiciones en áreas como Derecho, Ciencias Sociales, Empresa o Salud en un ranking tan exigente demuestra la estabilidad de la universidad y su capacidad para competir en un entorno cada vez más amplio y diverso”. “Cada edición incorpora un mayor número de universidades evaluadas, lo que otorga un valor añadido a la permanencia y a las mejoras registradas”, matiza.

El ranking Times Higher Education by Subject analiza indicadores como la calidad de la docencia, la producción y el impacto de la investigación, la proyección internacional y la transferencia de conocimiento, aplicados específicamente a cada área académica.