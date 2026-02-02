Las universidades de la provincia de Alicante se ponen de moda para los jóvenes del norte de África

Las universidades públicas de la provincia se han puesto de moda para los jóvenes del norte de África. Así lo han corroborado tanto la Universidad de Alicante (UA), como la Miguel Hernández (UMH) desde el final de la pandemia del covid, que coincide con la puesta en marcha de la conexión semanal por ferry entre Alicante y Orán, lo que facilita la movilidad de estudiantes de Argelia, los más numerosos, del vecino continente, junto a los marroquíes y tunecinos.

Quieren formarse en Química, Óptica y Optometría, Ingenierías (especialmente informática), Arquitectura, Ciencias de la Salud (Enfermería, Medicina y Nutrición), y en menor medida, también se ha detectado interés entre este colectivo en Económicas y Derecho, según la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UA, Rosa María Martínez Espinosa. Cada curso, el campus de San Vicente, ha habido cursos con un centenar de argelinos matriculados como estudiantes ordinarios o como visitantes, para lo cual tienen que hacer una prueba de acceso, y con una decena en programas de movilidad.

En el caso de la UMH, el tirón se está dando en las Ingenierías Agroalimentaria y Agroambiental del campus de Salesas (Orihuela), pero también en Farmacia y Administración y Dirección de Empresas (ADE), apunta el vicerrector de Estudiantes, José Juan López Espín. El aluvión es tal que en esas ingenierías, el 40 % de los matriculados de origen extranjero son del norte de África.

Estudiantes universitarios en el campus de la UA. / David Revenga

La internacionalización universitaria es una apuesta estratégica para las dos instituciones académicas alicantinas, enfocada en abrir fronteras, fomentar alianzas globales y enriquecer la formación de los estudiantes. Sin embargo, esta oportunidad ha desembocado en que se hayan detectado problemas por el bajo nivel lingüístico y, en algunas ocasiones, por la baja asistencia a las clases, tal y como han reconocido en las dos universidades.

Muchos no hablan bien español y algunos tampoco controlan el inglés, solo dominan el francés, lo que dificulta la comunicación académica. Esto ha llevado a la adopción de medidas para garantizar que el alumnado del norte de África cumpliera no solo requisitos académicos, sino también lingüísticos mínimos.

Intermedio-alto de español

Frente a ello, las instituciones académicas han optado por extender la exigencia del B2 de español (nivel intermedio-alto) a los alumnos extranjeros para acceder a los estudios y en algunos casos el B1 (intermedio). El último ejemplo se ha dado en la Universidad de Alicante, donde la pasada semana aprobaron este y otros requisitos para delimitar la entrada de alumnos extranjeros a partir del segundo curso en las titulaciones de Ciencias de la Salud ante la alta demanda en Medicina y Enfermería.

Sin embargo, no son los únicos casos. Como ejemplo, en todas las titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA también se pide el B2 a los estudiantes de fuera de España, al igual que ocurre en Farmacia de la UMH y en la mayoría de sus ingenierías. "Poco a poco se han ido recrudeciendo los requisitos de entrada tanto desde el primer, como del segundo curso", explica Martínez, quien admite que la institución académica irá extendiendo este tipo de filtros a más estudios para garantizar un nivel mínimo del idioma, una cuestión, que no obstante, requiere su tiempo de tramitación, ya que debe de ser autorizado incluso por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Un aula de la UMH donde se imparte clases. / AXEL ALVAREZ

Ante esta nueva realidad, las dos instituciones académicas de la provincia han acudido recientemente a una feria de universidades españolas en Marruecos, organizada por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, dependiente del Gobierno español, al ver que cada vez llegan más alumnos para identificar los intereses de los alumnos y detectar sus problemáticas.

"En el caso concreto de Marruecos hay once centros españoles y algunos tienen toda la línea educativa en español, aprenden con nuestro sistema educativo y cuando llegan a Bachillerato hablan perfectamente español y hacen nuestra Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), porque tienen como objetivo estudiar en España", explica la vicerrectora de la UA, quien admite que la Universidad ha estado presente para reforzar su visibilidad allí y para captar alumnado con este perfil.