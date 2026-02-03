Campus Cámara CEU reflexiona en Alicante sobre el valor de las marcas que conectan en la "era de la saturación"

En un contexto en el que las marcas comunican más que nunca, pero conectan cada vez menos con las personas, el proyecto Campus Cámara CEU, impulsado por la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Cámara de Comercio de Alicante, propone una reflexión de fondo sobre el sentido, la coherencia y el impacto real de la comunicación corporativa. Lo hará a través de la conferencia “El alma de las marcas: por qué unas conectan y otras solo comunican”, que tendrá lugar el jueves 12 de febrero, a las 18:30 horas, en el edificio Palas de Alicante y abierta al público, que se puede inscribir en este enlace.

La sesión estará a cargo de Rafa Llopis, director de Marketing de Revestech, y se enmarca en el Ciclo de Conferencias Campus Cámara CEU, una iniciativa formativa orientada a directivos, profesionales, estudiantes y emprendedores interesados en comprender los retos actuales de la empresa desde una perspectiva estratégica, humanista y aplicada.

Estrategia y emoción frente al ruido comunicativo

La conferencia parte de una premisa clara: marca no es lo que se dice, sino lo que se provoca. En un ecosistema saturado de mensajes, canales y estímulos, la atención se ha convertido en un bien escaso y la diferenciación ya no depende únicamente de la creatividad o de la visibilidad, sino de la capacidad de las marcas para significar algo relevante y reconocible.

A lo largo del encuentro, se abordará cómo muchas organizaciones han caído en una dinámica de comunicación constante que, sin una estrategia clara detrás, acaba convirtiéndose en ruido. En este escenario, la creatividad desvinculada del propósito pierde eficacia y la falta de coherencia erosiona la credibilidad. Frente a ello, la ponencia defiende la necesidad de pensar la marca antes de comunicarla, de alinear decisiones, mensajes y comportamientos, y de entender la reputación como una consecuencia directa del modo en que una empresa actúa y decide.

Desde esta perspectiva, se analizará el tránsito de marcas invisibles a Love Brands, aquellas capaces de generar vínculos estables, construir confianza y ocupar un territorio claro en la mente —y en el corazón— de las personas. Un enfoque que sitúa la marca como un activo estratégico de negocio y no como un mero elemento estético o publicitario.

Marca, reputación y liderazgo empresarial

La conferencia pondrá el acento en la estrategia de marca, la comunicación corporativa y la reputación como pilares fundamentales de la competitividad empresarial. Lejos de centrarse en logotipos o campañas concretas, el análisis se orienta hacia las decisiones que configuran la identidad real de una organización: qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace.

En este sentido, se subrayará que una empresa comunica incluso cuando no comunica, y que cada decisión —o indecisión— deja huella. La reputación, por tanto, no se construye únicamente con mensajes, sino con coherencia, liderazgo y una propuesta clara de valor. De ahí que una de las preguntas clave que articula la reflexión sea directa y exigente: si una marca desapareciera mañana, ¿alguien la echaría de menos?

Esta mirada conecta con uno de los principios que vertebran Campus Cámara CEU: la necesidad de formar a profesionales capaces de integrar visión estratégica, ética empresarial y comprensión del entorno, en un momento en el que las organizaciones se enfrentan a desafíos crecientes en materia de confianza, legitimidad y relación con sus públicos.

Un espacio de reflexión abierto a profesionales y estudiantes

La conferencia está concebida como un espacio de reflexión compartida, abierto tanto a profesionales del ámbito empresarial y de la comunicación como a estudiantes universitarios y personas interesadas en la gestión de marcas, la estrategia y la reputación corporativa. El formato busca combinar análisis conceptual con ejemplos aplicados, facilitando una lectura crítica del presente y futuro de la comunicación empresarial.

El Ciclo de Conferencias Campus Cámara CEU se consolida así como un foro estable de diálogo entre universidad y empresa, orientado a ofrecer claves prácticas para la toma de decisiones en contextos complejos y altamente competitivos. Una iniciativa que refuerza la colaboración entre la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Cámara de Comercio de Alicante, con el objetivo de impulsar la formación directiva y la empleabilidad desde una visión integral.