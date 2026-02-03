La ética y la vocación de servicio, ejes del ejercicio jurídico en un panel de expertos celebrado en el CEU de Elche

La Universidad CEU Cardenal Herrera celebró en su Campus de Elche la primera sesión del ciclo de paneles de expertos sobre cuestiones éticas, con la participación de Rosa García, profesora titular del Área de Derecho, Diego García García, decano del Colegio Oficial de Abogados de Alicante, y el magistrado Javier Latorre Beltrán, quienes reflexionaron sobre la moral, la deontología profesional y la función social del Derecho. La jornada, organizada por el Servicio de Pastoral y Voluntariado del CEU UCH en Elche, se enmarca en la apuesta de la Universidad CEU Cardenal Herrera por una formación integral, que combina la excelencia académica con la reflexión ética y el compromiso con la sociedad.

Durante su intervención, Rosa García explicó que toda profesión tiene una finalidad social que la legitima ante la sociedad. En el caso del Derecho, esa función se concreta en la búsqueda de la justicia y en la resolución de los conflictos que afectan a las personas. “La meta de cualquier profesión es un fin social”, señaló, destacando que una profesión solo cumple su sentido cuando aporta a la sociedad los bienes que le son propios. Cuando estos fines se cumplen, la profesión se legitima; cuando no, pierde su razón de ser y es objeto de crítica social.

Distinguió entre los llamados bienes internos de una profesión —como la justicia en el Derecho o el cuidado del paciente en la medicina— y los bienes externos, como el prestigio, el poder o el reconocimiento económico, que son legítimos, pero secundarios. En este sentido, subrayó la importancia de mantener un equilibrio entre ambos, recordando que los bienes externos no pueden imponerse sobre la verdadera vocación de servicio que define a cada profesión.

La ética en el ejercicio de la abogacía

Por su parte, Diego García abordó los principios que rigen la profesión de la abogacía desde el punto de vista deontológico, destacando valores como la independencia, la libertad, la dignidad, la honradez y la lealtad.

Especial relevancia tuvo su explicación sobre el secreto profesional, que definió como una garantía esencial para los derechos de los ciudadanos y para la confianza entre abogado y cliente. Asimismo, insistió en la importancia de la formación continua, la diligencia profesional y la transparencia en la relación con los clientes.

El decano del Colegio de Abogados destacó que la función principal del abogado no es generar conflictos, sino intentar resolverlos. En este sentido, defendió la negociación y el diálogo como vías prioritarias antes de acudir a la vía judicial, una práctica que, según explicó, forma parte de la esencia misma de la profesión.

Más allá de la ley: la dimensión humana del Derecho

El magistrado Javier Latorre Beltrán centró su intervención en la dimensión humanista del Derecho, recordando que muchos conflictos jurídicos esconden problemas personales que no siempre se resuelven únicamente con una sentencia. Según explicó, en numerosas ocasiones es necesario que las partes cedan y busquen soluciones intermedias, apoyándose incluso en equipos multidisciplinares, como trabajadores sociales o psicólogos, especialmente en ámbitos como el Derecho de familia.

Durante el diálogo con los estudiantes, el magistrado invitó a reflexionar sobre la diferencia entre ética y moral, destacando que la ética no solo se aprende en los libros, sino que se construye a partir de la educación, la experiencia personal y la capacidad de razonar las decisiones. Una reflexión que conectó directamente con el objetivo del encuentro: formar profesionales del Derecho con sólidos conocimientos jurídicos, pero también con conciencia ética y sensibilidad social.