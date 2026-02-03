Obras en casi cada esquina de la Universidad de Alicante

La renovación de las infraestructuras en la Universidad de Alicante (UA) está en plena ebullición. El campus de San Vicente del Raspeig ha empezado el año con obras casi en cada una de sus esquinas debido a la puesta en marcha de trabajos de emergencia para renovar cubiertas de edificios desalojados por riesgo de colapso y también a la modernización de diferentes facultades.

El derribo de tejados en los inmuebles más antiguos del recinto universitario, con más de medio siglo de historia y heredados del Ejército, ha arrancado esta semana, como es el caso de uno de los edificios de ciencias, donde el personal docente ya fue reubicado en otros laboratorios.

El peligro de hundimiento en Biotecnología, Ciencias V y Ciencias IV llevó en diciembre al Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad a activar un plan urgente de reparación, valorado en dos millones de euros, al detectar daños en las cubiertas de teja. La decisión obligó a restringir el uso de determinadas zonas, redistribuir la actividad académica y administrativa.

Uno de los pabellones desalojados por riesgo de hundimiento en la cubierta / Jose Navarro

A ello se suma la reforma integral del pabellón 13, que debido a la aparición en 2024 de grietas en el tejado y el desprendimiento de una de las cubiertas del histórico edificio, se tuvo que desalojar a estudiantes y personal y reubicarlos en barracones. Ahora, se les está tratando de buscar otros espacios en el campus, según el responsable del área, Salvador Ivorra. El paso de las décadas, la forma de construir en aquel entonces unos pabellones cuyo uso era militar, así como el sol directo, son los factores que, según el vicerrector han hecho necesaria la reforma de este legado patrimonial que mantiene en pie la Universidad.

No muy lejos, unos de los trabajos que más está llamando la atención es la reforma de la Politécnica IV, a semanas de terminar. En este inmueble, aprovechando unas obras de eficiencia energética, se están construyendo unas gradas exteriores que sirven para salvar el talud y que están orientadas al imponente edificio. Solo esta intervención tiene un coste de 2,4 millones de euros, que son financiados con fondos de la Unión Europea.

Otro de los pabellones de la UA donde ya ha sido retirada la cubierta / Jose Navarro

La mayor inversión en dos décadas

Así, el trasiego de camiones y operarios es una constante en un recinto universitario para el que se han anunciado obras de rehabilitación por valor total de 17 millones de euros, sacados de fondos propios, que, según la rectora Amparo Navarro permitirá desarrollar "el mayor lifting" que se le ha hecho al campus en los últimos 20 años.

Entre las actuaciones más destacadas se mejorará la seguridad del Servicio de Informática, la renovación integral de los aseos del Aulario I y del edificio de Ciencias I, la reforma del edificio Politécnica I. También se dará respuesta a demandas históricas del estudiantado como la instalación de tomas eléctricas en las aulas de los Aularios II y III.

Las gradas exteriores de la Politécnica IV, en la UA / Jose Navarro

A ello se suman las obras de edificio de Ciencias III, la reforma completa de los aseos de la Facultad de Derecho y la mejora de su carpintería exterior para incrementar la eficiencia energética, la renovación de la planta baja de Filosofía y Letras I y la creación de nuevas aulas de simulación para Ciencias de la Salud.

Como parte de esta operación de modernización del campus, la UA ejecutará la creación de la Casa del Estudiante, en el club social 2, una propuesta surgida de los presupuestos participativos, pero que formaba parte del programa de gobierno a la que se destinarán cerca de 200.000 euros.

El imponente gasto que necesita el campus para poner a punto sus infraestructuras y para conservar su patrimonio histórico ha llevado a la rectora a trasladar a la consellera de Universidades, Carmen Ortí, la necesidad de contar con fondos específicos autonómicos para renovar las infraestructuras educativas, una necesidad singular que afecta de lleno al campus de la UA. Para ello, el Consell tiene desde el pasado año pendiente el desarrollo del Plan Plurianual de Financiación de las Universidades.