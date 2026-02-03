El talento del CEU de Elche, reconocido en Valencia en el acto académico de San Pablo

La Universidad CEU Cardenal Herrera celebró en Valencia el acto académico de la Festividad de San Pablo, una cita institucional en la que se reconoce anualmente la excelencia académica, docente y profesional de miembros de la comunidad universitaria de sus distintos campus.

Este acto solemne forma parte del calendario académico de la institución y sirve como espacio de encuentro para poner en valor el compromiso, la dedicación y la aportación de quienes contribuyen de manera destacada al proyecto universitario del CEU.

En esta edición, varios representantes del campus de Elche recibieron los galardones correspondientes a su trayectoria y contribución a la vida universitaria, reflejando la diversidad de perfiles y ámbitos que conforman la comunidad académica.

Entre los premiados del CEU de Elche figuran Andrea Rico Collado, distinguida con el premio Ángel Herrera al Mejor Alumno, un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo, la constancia y el rendimiento académico durante su etapa universitaria. Fran Ortega fue reconocido por su labor docente, destacando su implicación en la formación de los estudiantes y su compromiso con la calidad educativa.

Asimismo, los profesores Ana Martínez Cuello y Vicente Hernández fueron galardonados por un proyecto de innovación en la gestión del Grado en Odontología, una iniciativa orientada a la mejora continua de los procesos académicos y organizativos.

En el ámbito del Personal de Administración y Servicios, Olga Pertusa recibió la insignia de plata por sus 25 años de dedicación, una trayectoria marcada por la profesionalidad y el servicio a la institución. Por su parte, María Ángeles Esparza fue distinguida con la medalla por su promoción a Catedrática, mientras que Enrique Centeno y José Francisco Pérez Rico recibieron la Medalla de la Universidad por su trayectoria profesional, como reconocimiento a una carrera vinculada al desarrollo y prestigio de la universidad.

Durante el acto, presidido por el rector de la CEU UCH, Higinio Marín, se entregó también un reconocimiento institucional a Cámara Alicante, a propuesta del vicerrector del campus de Elche, Álvaro Antón, por su colaboración en el desarrollo del Campus Cámara CEU, una iniciativa orientada a reforzar los vínculos entre universidad y tejido empresarial y a acercar la formación universitaria a las necesidades reales del entorno económico y social.